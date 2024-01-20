三動能挺 聯德今年營運喊衝

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聯德控股-KY（4912）接獲韓系、中系高階手機不鏽鋼均熱片訂單，韓系客戶將於4月量產出貨，聯德供貨比重上看3成，加上伺服器滑軌可望擠進美商合格供應商名單（AVL）、汽車未來六年在手訂單上看40億元，三大動能匯聚，聯德2024年營運不看淡，營收、獲利可望雙料成長，法人估EPS上看8元。

聯德控股旗下聯德精材、聯德滑軌19日舉行集團尾牙，分別席開58桌、10桌，董事長徐啟峰樂看2024年營運，聯德淡出美系品牌供應鏈之後，近日在高階手機散熱上大有斬獲，隨著手機走向輕薄短小的趨勢，不鏽鋼均熱片獲韓系、中系手機品牌導入。其中韓系品牌廠將於4月開始量產出貨，與陸資供應鏈天邁分食該品牌高階手機均熱片訂單，聯德供貨比重上看3成，中系手機品牌也通過查廠，可望於第三季至第四季間量產。此外，伺服器滑軌因基期低，聯德亦看好訂單到手。聯德與日商古河分道揚鑣之後，今年將直攻美系雲端服務商（CSP），全球前四大CSP業者中的二家，即將到聯德查廠，聯德可望在美系品牌端成為合格供應商，由於聯德過去已有透過古河交貨給CSP業者的經驗，CSP業者對聯德並不陌生，加上聯德與AI伺服器組裝廠合作已久，一旦建立Vender Code成為合格供應商，可望快速量產交貨，徐啟峰看好伺服器滑軌營收貢獻上看10億元。

已經站穩聯德營收逾5成的應用，聯德精密材料重頭戲墨西哥廠可望於4月投入量產，該廠鎖定汽車散熱、沖壓件，已經打入歐美Tier 1汽車廠，光2023年就拿下174個項目，未來六年的在手訂單高達40億元，成強攻百億營收的重要動能。

聯德統計，2023年營收中汽車應用逾營收50％，健身器材占20％，電子類的伺服器散熱及滑軌營收占30％，繼健身器材之後，聯德也獲得美國新創公司人體3D檢測儀，今年出貨上看5,000台，各類訂單告捷，法人預估，聯德2024年營收可望成長25％，締造營收新高紀錄，伴隨營收規模擴大，EPS有望上看8元，2025年有望挑戰百億營收。