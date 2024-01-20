聯德精材、聯德電子科技 拚IPO

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聯德控股（4912）旗下聯德電子科技（常熟）為集團專營散熱方案主力供應商，隨著陸資、韓系手機品牌廠將手機散熱轉向不銹鋼均熱片，聯德已擴產100萬片月產能，公司看好不鏽鋼均熱片的需求，可望與天邁、東芝、領益搶攻手機不銹鋼均熱片商機。

聯德表示，2023年為不鏽鋼均熱片元年，隨著手機走向更輕薄，高效率運算，激勵更高階的解熱需求，手機均熱片材料從銅轉向不鏽鋼，聯德表示，相比於銅，不鏽鋼強度更高、更耐摔，加上原材料價格低於銅價，陸資品牌廠小米、OPPO、VIVO在2021年至2022年陸續導入，三星、華為也跟進，聯德看好不鏽鋼均熱片需求逐步擴大，未來滲透率看升。

聯德電子科技主力為各類散熱產品，包括汽車、手機、頭戴裝置等，不鏽鋼均熱片月產能達百萬片，今年4月韓系品牌廠可望正式量產出貨。

聯德控股規劃，聯德精密材料、聯德電子科技均可望獨立IPO，尤其占集團營收比重高達50％的聯德精密材料（聯德精材），主力鎖定各類汽車安全相關產品，墨西哥新廠全產之下，年營收上看10億元，因此聯德精材正在進行股權重整，估在二至三年內將於創新板或是北交所掛牌，聯德控股持股將從100％降至85％。

至於聯德電子2023年獲利約人民幣4,000萬元，隨著散熱產品成為顯學，該公司也將邁向獨立IPO之路。