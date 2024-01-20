AI熱！記憶體廠調升H1稼動率

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AI帶動記憶體需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼動率全面調升，三星第一季自77％上修至81％，第二季將續由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季續上修至95％；美光第一季則由95％上修至98％。

三大原廠2024年合計資本支出自原本的持平上修至年增15％、尤其是以SK海力士及美光上修動作更為明顯。

產業界人士認為，原廠的稼動率及資本支出的上修，主要是反映庫存去化已完成，而自2023年第四季起，手機及PC需求轉佳，加上AI崛起後，AI伺服器、AI PC及AI手機陸續上市，帶動對記憶體需求上升。

此外，三大原廠在虧損較大NAND產品上，減產幅度仍大，預計三大供應商減產將持續至2024年中，且資本支出和產出將聚焦於利潤較佳產品如高頻寬記憶體（HBM）和DDR5。

就記憶體後市來看，業者持續看好2024年DRAM價格逐季上漲，主要考量因素有二項：

一是本輪稼動率上修後，SK海力士與美光稼動率已接近滿載，而三星仍預計維持供給紀律。

其次是通用伺服器需求，預計於2024年第二季至第三季逐季改善，因此，在需求回升而供給有限下，將有利報價上調。

業者解釋，三大原廠控制供給拉抬報價態度仍十分堅定，尤其是在虧損較為嚴重的NAND領域，因其供給仍較為緊縮，原廠希望加速虧轉盈速度，在沒有便宜貨源下，需求端多願意接受原廠漲價。