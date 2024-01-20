DRAM、NAND Flash看漲至Q4

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TrendForce指出，在面對2024年市場需求展望仍保守的前提下，記憶體供應商若能謹慎控產，DRAM、NAND Flash季度合約價漲勢，將有望延續至2024年第四季。

DRAM產品合約價自2021年第四季開始下跌，連跌八季，至2023年第四季起漲。NAND Flash方面，合約價自2022年第三季開始下跌，連跌四季，至2023年第三季起漲。

提到2024年第一季合約價格，TrendForce預估，DRAM合約價季漲幅約為13％～18％；NAND Flash則是18％～23％。

TrendForce資深研究副總經理吳雅婷表示，目前市場對第二季整體需求看法仍屬保守，DRAM與NAND Flash供應商已分別在2023年第四季下旬，以及2024年第一季調升稼動率，加上NAND Flash買方也早在第一季將陸續完成庫存回補。

因此，DRAM、NAND Flash第二季合約價季漲幅估收斂至3％～8％。

第三季進入傳統旺季，需求端預期來自北美雲端服務業者（CSP）的補貨動能較強，在預期DRAM及NAND Flash產能利用率均尚未恢復至滿載的前提下，兩者合約價季漲幅有機會同步擴大至8％～13％。

其中，DRAM方面，因為DDR5及高頻寬記憶體（HBM）滲透率提升，受惠於平均單價提高，帶動DRAM漲幅擴大。

2024年第四季如供應商能夠維持有效的控產策略，漲勢應該可以延續，TrendForce預估，DRAM合約價季漲幅約8％～13％，NAND Flash合約價季漲幅則預估為0％～5％。