前往主要內容
工商時報LOGO

展達 止跌反彈日KD向上

3447展達1130119日線圖
3447展達1130119日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

展達（3447）去年營運表現衰退，股價近一個半月以來持續修正，近日股價跌至波段新低，再加上網通產業今年看回升，股價18日放量拉出一根止跌反彈的漲停板後，19日續拉第二根漲停板，收在38.7元，一口氣站穩5日、10日、月線、季線等四條均線，連帶帶動日KD指標於低檔交叉向上。

展達四大產品線包含光纖寬頻、人工智慧物聯網、無線網路、數位影音產品，主力產品為寬頻產品、智慧家居人工智慧物聯網，此二大產品線去年營收占比均逾3成，其中布局多時的智慧家居新品也有望在今年第二季放量，可望為展達今年的營運添光。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00878退燒？存股族新寵是這檔、這樣買穩抱10％息

  2. 66萬股民紅包到！神山領頭衝 0050填息達陣

  3. 不只群創 還有這12檔價量齊揚 法人追捧

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。