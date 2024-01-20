展達 止跌反彈日KD向上

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

展達（3447）去年營運表現衰退，股價近一個半月以來持續修正，近日股價跌至波段新低，再加上網通產業今年看回升，股價18日放量拉出一根止跌反彈的漲停板後，19日續拉第二根漲停板，收在38.7元，一口氣站穩5日、10日、月線、季線等四條均線，連帶帶動日KD指標於低檔交叉向上。

展達四大產品線包含光纖寬頻、人工智慧物聯網、無線網路、數位影音產品，主力產品為寬頻產品、智慧家居人工智慧物聯網，此二大產品線去年營收占比均逾3成，其中布局多時的智慧家居新品也有望在今年第二季放量，可望為展達今年的營運添光。