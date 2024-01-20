連鎖餐飲集團 大戰西門町

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連鎖餐飲集團西門町布局

連鎖餐飲集團大戰錢潮指標西門町！王品（2727）、築間（7723）、馬辣、樂多多、這一鍋等，2024年加大力道以多品牌、多業態搶進西門町插旗設點，主要看好當地人流大、國際客多，帶來高迴轉率（翻桌率）推升業績，同時在國際客建立品牌形象與口碑，為日後打國際盃布局。

台北市西門町疫後復甦腳步飛快，年輕客群及國外旅客快速且大幅回流，躍為全台復甦最快的指標消費商圈。根據統計，西門町捷運站2023年11月累計出站達202萬人次，年增23.6％，高於士林夜市劍潭站、東區忠孝復興站，人潮即錢潮，嗅覺敏銳的連鎖餐飲集團積極搶進設點。

王品集團超前部署，自2021年防疫期間即搶進西門町，陸續開出「肉次方燒肉放題」、「初瓦韓式料理」、「嚮辣和牛麻辣鍋」與「尬鍋台式潮鍋」，2023年底更插旗「老天祿」隔壁開設「金咕韓式原塊烤肉」，為王品集團在西門町商圈的第5個餐廳品牌。

築間餐飲看好西門町平均客流量，較台北忠孝東路商圈大約高出2成，繼「築間幸福鍋物」及「繪馬別邸」後，新品牌「築間麻辣鍋」搶進西門町展店，將於2月23日開幕。

馬辣國際餐飲集團在西門町已有2家「馬辣」火鍋、2家「新馬辣」、1家「燒肉chacha」，新品牌「肉之間．大盤肉幸福鍋物」即日起插旗西門町商圈，採新型態經營，從湯底、主餐到配菜都讓消費者自主搭配。

這一鍋集團去年將位於竹北的「燒肉同話」轉型，並新創「這一鍋」西門町店轉型為「叁加叁」一旦通過測試，即快速展店，2024年展店目標10家。

樂多多集團繼「肉多多火鍋」與「幸福搖搖」手搖飲插旗西門町後，旗下「狂一鍋」台式火鍋與「明水然· 樂」無菜單鐵板燒也將搶進西門町設點。