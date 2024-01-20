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世德美國廠 最快年底投產

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車用扣件大廠世德（2066）繼2008年併購德國MMG，2023年展開赴美設廠作業及在台設立屏加新廠，近日再確立美國廠投資案細節，已在美國密西根州購入土地與廠房，最快2024年底可投產，集團正式完成於亞歐美三洲生產布局。在屏加新廠部分，根據世德規劃，也將於近期動工蓋廠，預計2024年底、2025年初投產。

世德赴美設廠2024年1月敲定，由德國子公司MAX MOTHES GmbH轉投資設立美國子公司MAX MOTHES LLC，預計投資1,500萬美元（約台幣4.7億元），再投入650萬美元（約台幣2.04億元）購置密西根土地與廠房。

世德表示，密西根廠土地近31.9萬平方英尺、建物面積約8.2萬坪方英尺，為現成廠房，接下來只要設備及人員進駐，就可投產，規劃最快於2024年底開始投產。

除直接在美國設廠就近供貨，世德目前在台生產基地分別位於高雄大發工業區與屏東加工出口區，去年拍板同步於屏加廠旁建立新廠，投資金額預計約3億元。

世德表示，高雄總部也將遷移至新廠，有助集團橫向溝通交流，至於高雄舊廠仍會留下部分後製程產能，待新廠加入，未來屏東兩廠面積合計逾萬坪。

世德2023下半年受到美國罷工影響出貨及淡季影響等因素，下半年營收衰退，不過獲利維持高水位，前三季稅後純益2.53億元，每股稅後純益（EPS）6.24元。

展望2024年，法人估，世德手上歐美專案持續進行，新專案項目增加近15％，業績貢獻預計可於下半年或2025年初顯現。2024年營收獲利皆可望較2023年成長。

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