中保科加薪5％ 2028營收拚200億

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國產建材（2504）、中保科（9917）19日舉行尾牙，中保科宣布，2024年1月起全體萬名員工加薪5％，國產則是人人加薪1,500元。2023年營收創新高的國產建材董事長徐蘭英指出，在都更、公共工程、科技廠辦及園區加持下，預估2024年預拌混凝土出貨量會比2023年增加3％～5％。

中保科董事長林建涵表示，公司啟動五年成長計畫，預期2028年營收將超過200億元。2023年業績繳出佳績下，目標可望提前達標。

雖然政府祭出打房政策，建商普遍出現緩建因應，但徐蘭英預估，北部多數縣市提出的都更，以及台北市士科園區的開發，都會增加預拌混凝土的需求。而中南部科技廠辦、科技園區，加上帶動周邊房地產熱絡，也會增加預拌混凝土需求。

因應客戶需求，徐蘭英強調，已啟動產能擴充計畫，除鳳山、汐止等地廠區產能增加，國產建材集團也透過聯網滿足客戶需求。

徐蘭英強調，雖然國內經濟仍有許多變數，但國產建材在「擇優出貨」的策略下，高毛利、高價值的出貨比例提升。出貨量雖只有小幅增加，但預期獲利能力會有明顯成長，2024年的營運一定優於2023年。

在國內網路安全問題頻傳下，林建涵指出，中保科技集團旗下保華資安，為政府認證合格的資安服務供應商，並設置「全國認證基金會TAF認證的智慧科技資安檢測實驗室」，通過ISO27001資安管理制度國際認證。國內中小企業對資安這塊需求大增，中保科預期，資安服務將會是集團2024年貢獻、成長最快的事業群。

另外，林建涵表示，從2024 CES展會觀察，擁有跨平台整合力的企業，才能在AIoT趨勢下致勝，中保科技累積在系統居家保全及智慧城市的實績營運下，具競爭優勢，可以快速協助客戶將物聯、車聯、醫療照護整合在平台。

中保科已著手研發Matter相關的設備，讓智慧家庭服務也能跨系統，幫客戶實現萬物互聯的新體驗。進入AIPC時代，對於耕耘人工智慧（AI）與物聯網（IoT）有成的中保科技，將成為AIPC普及的受惠者。