鄉林打造聯銷總部 9案齊發

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鄉林（5531）宣布在自家集團總部大樓「鄉林士林官邸」打造聯銷總部，未來3年雙北市已布局9大案、初估總銷至少378億元，陸續推出。其中，中山區吉林路案總銷130億元，已進駐並設立樣品屋；2024年底萬華案55億元接棒推出，今年台北目標推案185億元，為2026年之後業績預作準備。

鄉林去年完工交屋量衝高，在新北市三重新案「鄉林恆美」完工交屋貢獻下，全年營收成長1.84倍，至37.79億元，該案可入帳金額21億元，已陸續交屋；惟投資大陸產生利息支出，吃掉部分獲利，前三季稅後純損1.59億元，每股淨損0.16元。

2024年鄉林在完工交屋方面，除「鄉林恆美」少部分持續認列，彰化「鄉林圓頂」案預計年底完工入帳，總銷25.7億元，2022年預售時已銷售一空；大陸方面，四川成都總銷百億的第一期住宅項目可望開賣，屆時有機會挹注業績，青島涵碧樓、南京涵碧樓的飯店收入，及南京酒店式公寓、辦公樓等房產銷售收入，也持續貢獻，加上台北市「鄉林士林官邸」商辦大樓租金收益，全年表現可期。

在2024年推案計畫方面，鄉林建設董事長賴正鎰表示，看好剛性需求，首季計畫推出台北市吉林路案、總銷120億元，雲林斗六案、總銷28億元，第三季推出萬華案、總銷暫訂55億元。

後續還有中山區農安案15億元、北投桃源案20億元、新莊鴻福案40億元、士林福林案28億元、大同延平案40億元、萬華30億元以及農安案40億元，自2025年起陸續推出。