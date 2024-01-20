台泥 法人回補量能增溫

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台泥（1101）觸底反彈，加上近期電池廠訂單成長，外資及國內法人回補，19日股價微幅放量收32.4元，重回32元之上。雖然短期周線趨勢仍處下滑，不過跌勢已收斂趨緩。月線下滑走勢已趨緩。季線趨勢仍處於平穩。9日KD值也已交叉往上。量能維持溫和增加，股價已在底部整理一段時間，在新能源事業進入收成下，三大法人重新買超。

光電、電池等新能源事業今年營收可望有倍數成長。循環經濟事業營運也可更上層樓。加上本業在海外市場布局也有更多的獲利貢獻，法人對2024年的營收獲利有明顯成長頗有期待。