聚陽、儒鴻 訂單能見度達6個月

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客戶庫存去化暫告段落，品牌廠陸續恢復下單，成衣廠聚陽（1477）、儒鴻（1476）目前訂單能見度回溫到約六個月，加上今年4～6個新客戶出貨增加，儒鴻、聚陽審慎樂觀看今年營運。

儒鴻2023年合併營收307.9億元，年減22.51％；聚陽2023年合併營收324.58億元，年增1.17％。

從品牌服飾廠、通路商目前的訂單來看，儒鴻指出，客戶庫存去化已暫告段落，下單陸續恢復、動能也逐漸增強，目前訂單能見度回溫到約六個月。

儒鴻指出，主要客戶Costco、Target等大型通路商成長性都不錯。儒鴻2024年成長動力，除來自既有客戶增長，預期新開發的六個客戶營收占比來到15％。

新建印尼廠是儒鴻2024年營運成長動能之一，產能已達100萬件，以目前上線進度，第四季底前印尼廠產能將達200萬件。

客戶訂單成長是聚陽對今年營運樂觀主因；手中的美系、日系客戶訂單都在成長。其中，前四大客戶中的Old Navy、Target皆有望重回雙位數年增；DKS營收將高雙位數成長，估2024年營收占比達10％；此外，配合迅銷店鋪擴張，營收貢獻有望維持2到3成增速。

客戶拉貨力道強勁復甦，聚陽2024上半年訂單滿載；隨著印尼、越南及孟加拉新廠下半年新產能開出，印尼廠將可支應高階運動產能拉升，推升整體運動盤產品比例提升、產品組合優化，市場預期聚陽今年的毛利率也有提升空間。