富采認列資產減損 全年虧損恐擴大

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富采2023年各季度營收獲利

富采投控（3714）19日舉行重大訊息說明會，為了加速推動集團旗下企業整合、活化資產及優化財務結構，決定以6.7億元價格出售竹南廠房。另外依照國際會計準則第36號認列資產減損34.5億元，估影響為每股虧損約4.58元。

富采19日舉行董事會，通過竹南廠房出售案、以及資產減損案。富采指出，集團近期積極整合台灣廠區資源，優化廠房空間利用，原擬於竹南新建的Micro LED廠區，將改由利用晶元光電資源整合優化後所釋出的其他廠區空間，加速發展Micro LED，因此董事會決定以6.7億元價格，處分2022年新購入的晶電竹南廠房，將有效撙節資本支出，並提升集團資產使用效率。竹南廠房將賣給北極星藥業-KY，估計處分利益為1.04億元。

此外，富采表示，因為全球景氣不佳，消費需求疲弱，晶電台灣廠區藍光晶粒業務產能利用率偏低，現正加速進行台灣廠區資源優化與整合。而且富采近期市值低於淨值，因此依照國際會計準則第36號提列資產減損。

而富采評估不動產、廠房及設備暨商譽等資產的未來經濟效益後，擬將晶電於合併廣鎵時所取得的商譽新台幣31.42億元，以及因廠區整併產生的閒置資產3.08億元，一併認列減損，金額約34.5億元、每股認列虧損約4.58元。

富采強調，此次資產減損金額，是公司自行結算，尚未經會計師查核，本次資產減損非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。

富采去年前三季合併營收為167.31億元、年減27％，毛利率約4.3％，稅後淨損約28.2億元，每股稅後淨損3.75元，相比前年同期EPS1.12元，由盈轉虧。法人推估，富采去年第四季營運仍處於低檔，本業恐將續虧，再加計資產減損，去年全年恐大虧將近一個股本。