喜新戀舊吃到飽 台北遠東香格里拉遠東Cafe加菜出擊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

遠東Cafe

2024新年到，為提供客人美好用餐體驗並持續提高市場競爭力，同時滿足年節與寒假期間海外返鄉探親訪友，以及新春家庭親友聚餐好選擇。台北遠東香格里拉飯店館內〈遠東Cafe〉自助餐廳即日起至3月7日在午餐和晚餐時段，推出期間限定「眷戀好食光 懷念家鄉味」美食活動，餐廳營造懷舊復古風，並在中式料理、鐵板、麵點餐檯與甜點等區精選推出如〈剁椒魚〉、〈和牛合菜戴帽〉、〈雪菜炒年糕〉與〈上海臘味菜飯〉等中華美食八大菜系中經典佳餚，亦有如〈爐烤澳洲和牛創意搭配宮保醬〉，以及周末假日限定的〈炭烤松葉蟹腳〉配台式五味醬新吃法，更有琳琅滿目的古早味甜點，喜新戀舊加菜出擊，其中〈陝西水盆羊肉〉更是陝西的「非物質文化遺產」，通通可吃到飽、自助午餐及晚餐每位1,580＋10％元起。

2024年的農曆年連假天數較少，赴海外旅遊機票、旅館房價與參團團費皆漲得凶，選擇在台灣過年的國人較往年增加，加上許多海外僑民疫後返台與家人團聚，外食餐飲市場商機大增，為此觀光飯店、連鎖餐飲集團莫不摩拳擦掌積極搶食市場大餅。

台北遠東香格里拉飯店〈遠東Cafe〉Buffet餐廳自助取餐檯上，2024年第一季出現的中式新菜餚口味遍及川、湘、滬、粵，以及陝與台。另外並有以中式醬汁提味的西式經典菜餚，選擇很多、且通通可以吃到飽。

〈陝西水盆羊肉〉是過去極難在觀光飯店嘗到的陝西經典美食。秋冬吃羊肉可達溫補目的，擅長烹調料理羊肉的陝西大廚，為讓食客在夏天也能吃到羊肉，發明了〈水盆羊肉〉做法，傳統並在農曆六月開始供應，所以這菜又稱「六月鮮」。2016年1月〈水盆羊肉〉並入選陝西省級「非物質文化遺產」名錄。

〈遠東Cafe〉新推出的〈水盆羊肉〉，是由來自西安的麵點師傅馮永田掌杓烹調，他以羊膝、羊骨、菜頭等食材熬煮出濃郁迷人的大骨湯頭，再熬煮帶點脂肪的羊腩。傳統〈水盆羊肉〉是配著燒餅一塊吃，馮師傅則是以麵條相佐，成菜後「湯清香、肉酥爛、麵彈Q」，很值得一試。

〈山西刀削牛肉麵〉也是馮永田拿手招牌麵食，以牛腩和鮮蔬熬煮高湯，並加上蔥段、薑片、蒜末與香料，香濃湯頭、立解鄉愁。吃時可搭配以花生碎、白芝麻、蒜苗提味添香的〈麻辣腐竹〉或〈夫妻肺片〉，麻辣辛香，爽口開胃。

又叫「金銀滿堂」的〈合菜戴帽〉，是北京傳統菜餚，大廚將帽子般的薄蛋餅皮放於「合菜」上，造型圓滿故得名。做法是先將韭黃絲、香菇絲、豆芽絲、紅蘿蔔絲以及和牛肉絲等食材一起炒熟，再將炒料鋪在煎蛋上，倒扣至另一個容器中，從蛋皮中間切開再向外翻呈現綻放的光芒四射的形狀，最後撒上適量的白胡椒調味。〈遠東Cafe〉這一季推出這道菜，寓意吉祥、財源滾滾，呼應年節氣圍。

〈雪菜炒年糕〉與〈上海臘味菜飯〉都是上海常民美味，前者先將用鹽醃漬過的雪菜洗淨後切成細絲，與浸泡過的寧波年糕大火快炒，師傅用精準火候控制年糕的Q彈程度，同時保有雪裡紅的翠綠色澤，加入些許肉末和辣椒，年糕軟Q、雪菜爽脆微辣。

〈上海臘味菜飯〉嚴格說來是創意改版的上海菜，傳統〈上海菜飯〉是以生米和青江菜一起入鍋，由生煮到熟，菜香菜色都融到了米飯中。現代人為省事，將煮熟的米飯和菜、料拌炒。而所謂〈上海臘味菜飯〉則是又在飯中加了臘腸、肝腸、雪菜、香菇絲，還有青豆仁等食材用文火拌炒，臘腸與肝腸味道鹹香濃郁，菜飯得其幫襯助攻，多了幾分粵式〈煲仔飯〉食趣。〈爐烤澳洲和牛佐宮保醬〉則是以主廚特製宮保醬為炭烤澳洲和牛胸腹肉提味，

〈遠東Cafe〉本季中式菜餚還有用鱸魚料理的〈剁椒魚〉，鐵板料理、台味十足並帶著鑊氣上桌的〈金沙椒鹽鮮蝦〉。甜點區則有台式甜點、甜湯及飲品，以及懷舊古早味點心如〈糖葫蘆〉、〈紅龜粿〉、〈李鹹糕〉、〈龜苓膏〉與〈台式馬卡龍〉等，飲料區還有小時候最愛的〈彈珠汽水〉。

遠東Caf? 地址：台北市大安區

敦化南路二段201號6樓（台北遠東香格里拉大飯店）

電話：02-7711-2080