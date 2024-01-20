微星獲全球最佳雇主 簡文哲扮推手

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達人小檔案

微星科技2023年連續三季入榜美國財經雜誌《富比世（Forbes）》和研調機構Statista發布的2023年全球最佳雇主排行榜，在僅有五家入榜的台灣企業中，再度與宏碁、華碩、台積電和智邦科技一起進入榜單。

對成立已逾37年的微星來說，這不僅是其對超過萬名員工的照顧及承諾受到肯定，亦是其強調以人為本路、團隊合作的企業文化，及歷時五～六年推動的「One MSI」品牌文化再造的成果。而對於在背後默默協助推動的微星人力資源暨行政處協理簡文哲，與其帶領的團隊來說，更是一大激勵。

在簡文哲已有逾35年的職涯中，投入在微星集團、專注於人力資源管理的時間就長達22年以上，也跟著微星從系統／周邊零組件的ODM供應商，一路朝主機板、顯卡及PC等消費性IT產品及制霸電競的品牌邁進。

期間，他帶領人資團隊多次負責執行大型專案於組織內部的導入，例如推動集團六大事業群的績效管理模式，又或是建立中國廠區一致性的HR（Human Resources）制度，及組織個人發展計畫IDP專案的規畫和執行等。

基層銀行櫃員起步

在此前，簡文哲的職涯是從中國信託起步，「但那時中信才剛從投資公司轉進銀行業」，算來已是台灣政經界已故大佬辜振甫和辜濓松叔姪倆時的時代。在傳統金融產業的科層體制中，簡文哲從基層櫃員做起，接著陸續負責個人放款、企業放款業務。當時回國為接班做準備的前中信金董事長辜仲諒，還是他在出納科時的見習科員。

除了這四年的銀行業務外，簡文哲接下來有超過30年的職務專業，都聚焦於HR領域，含括了從人事、勞務、人力資源到人才資本等相關人資管理事務。他觀察這一路走來的人資市場轉變，直說：「過去20年的變化都不如近十年的變化巨大」，隨著科技應用發展的演進，與對不同世代族群帶來的質變，「是以數千倍的速度在推進」。

對於像他這一輩四、五年級生而言，處於職場中的人員組成結構已大有不同，現在新進的職員不乏「00後」（指2000年及之後年份出生）的年輕人。關注「人」的變化，是簡文哲職責的一部分，不論人員組成的結構怎麼改變，「與人的內在層面相關重點不會變」。

尊重下屬並給予關心

面對無論是資深的、新進的、年長的或是初出校園的新鮮人，簡文哲認為，「付出關心、給予尊重」，本就是待人處事之道。進一步擴及至職場領域來看，協助主管與下屬之間能有良性的對話、可接納多方建議的開放性，並給予公平的機會，才能留住人才，而簡文哲也得居中扮演著關鍵協調的角色。

產業變化之快，若不與時俱進地進行轉型調整，那就只能等著被淘汰。簡文哲直言，不只是企業，對於企業裡有一定年資的資深員工來說，快速調整步伐、學習新技能，絕對是在職場裡必要的自覺。

以微星轉型品牌廠、到近年投入AIoT相關新事業的過程為例，協助資深職員的轉型是HR的要務之一。在重視人才、以人為本的企業文化前提下，簡文哲列出四部曲：首先，要成為「經驗分享者」、將自身專業技能、知識予以分享，進而培育後進人才，第三要勇於擔任專案負責人，借由其人脈及對流程的高度熟悉等資源，加速推動專案進行的同時，並達到引領後進的目的，最後就是要願意學習，以自身專業技術為基礎、跨向相關的新產品領域，建立自身的新價值。

達人座右銘

誠實、務實

、落實