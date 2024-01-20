收益型不動產 曾浚瑋精準投資

達人小檔案

曾浚瑋以精準的市場判斷和豐富的實務經驗，從中古屋裝潢設計改建套房起家，開啟建設收益型不動產的嶄新篇章，並在2015年大膽地從套房創新設計延伸至商用型不動產規劃，2023年森宇建設應運而生，主要業務為建設收益型不動產，例如集合式套房大樓、透天套房，以及創立台中最大規模Ｗ國際商務中心共享型辦公室，提供共享型辦公室分租服務，深受中小型企業歡迎。

對於曾浚瑋來說，購置中古屋是他一生事業的發端，是他經營智慧嶄露頭角的時期。在學期間他便深植房市觀點，日夜學習，逐漸總結出一個有效而獨特的經營理念，22歲那年購置土地興建第一個透天套房產品，且積極參與中小企業網路大學校的企業組織學習服務專案，為公司培訓一支優秀的團隊，而「收益型不動產」成為森宇建設的主力業務項目，企業意象猶如眾多的屋宇堆疊，連綿不絕。

書中自有黃金屋

曾浚瑋認為，創業要做到「通才」境界，必須掌握四大關鍵因素：業務、帳務、工務以及行政策務，在學期間他便積極閱讀大量書籍，汲取經典名人的智慧，並將其內化為個人的知識涵養，行動力十足的他將所學一一應用於實務，建立起公司的穩健基礎。在服務方面，曾浚瑋奉行以理服人、以誠待人的理念，無論對待客戶、同事還是股東，始終保持真誠，他深信不論公司規模，真誠相待、講求真理始終是立足之本。

公司內部形成了上下齊心的合作風氣，處理事情快速而高效，不拖泥帶水。新創團隊憑藉著領頭者的激情和幹勁，做到事必躬親，深獲客戶的信賴。曾浚瑋總結道：「因為企業快速成長，不少房東或是客戶都成為共同向上的股東們，我認為市場很大，一個人的能力畢竟吃不了一塊大餅，因此要共力以及共利，千萬不要怕分享。」

活化閒置土地 創三贏

對於未來的願景，曾浚瑋提出了一系列富有前瞻性的產品發展策略。首先，他計畫利用商務中心的條件，對許多閒置商辦進行活化，精心規劃辦公空間，提供給微型和中小型企業使用。不僅使承租企業能夠更精準地控制租金成本，還為眾多企業創造全新的空間選擇，同時也造福政府的企業稅收，實現房東、企業和政府的三贏局面。

在套房市場方面，曾浚瑋考慮到社會結構的需求，將推動兩種不同規格的產品，頂級套房及平價租賃宅規劃，並將主力推廣在平價租賃宅，響應政府的政策，真正實現社宅2.0的理念。將透過建設規劃，提升坪效，增加建築質感同時大幅降低租金。以裝修美學和物業管理為出發點，提供飯店式服務，透過巧妙的土地取得策略和新興建材的應用，降低成本，將這些成本優勢回饋於房客，提供相對便宜的租金條件，提升生活質感。曾浚瑋強調，租房客房的需求是套房產品成功的前提，因此他致力於讓套房產品更卓越、CP值更高，實現真正的互利共生，將社會住宅由民間企業引領。

達人座右銘

不實心，不成事；

不虛心，不知事