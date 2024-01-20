台中房市 南區機能強 自住客青睞

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熱門社區

南區屬於台中市較早開發區域之一，熱鬧商圈不少，受惠鐵路高架化、地下道填平後，與市區聯絡更加便利，區域內還有中山醫大及中興大學兩大學區，交通則有捷運綠線與台鐵雙軌，近兩年房價補漲很有感！

根據樂居網提供的資訊顯示，南區近一年成交單價34.86萬元、新屋成交單價43.38萬元，近一年來成交1,823戶，房價漲幅達11.80％，可說是價量齊揚。

台中市南區目前銷售中的新建案多達17個，包括指標個案「惠宇國圖館」、「昌祐雲之境」、「登陽大地悅章」、「坤悅君匯」、「泓瑞恆昕」、「國聚之邑」、「元城上萃」等等，目前實價登錄揭露的價格，成交單價從3字頭到5字頭都有。

南區不僅預售屋推案熱絡，有巢氏房屋台中中山醫加盟店長陳永祥表示，南區十年內的中古屋漲幅驚人，主因是剛需增加及釋出量少。以中山醫周邊的大慶商圈來說，包括「登陽雙捷湛」、「登陽中山苑」、「鳳止高梧」等指標社區，含車均價每坪都已見4字頭成交價。

陳永祥說，大慶商圈周邊擁有捷運加台鐵雙鐵共構的交通優勢，以及中山醫學院與中山附醫在側，加上13期重劃區已完成開發，預計2024年起出現推案潮，預售新案每坪開價站上6字頭可期；而大慶商圈五～十年的中古屋，含車均可達4字頭；20年左右的中古屋，45坪加一車位，總價帶在1,500萬元左右最受歡迎。

陳永祥表示，大慶商圈由於醫療相關產業的就業人口多，租房需求大，三房加一車、含管理費，平均月租金可達3.5萬元，許多父母親就會幫準醫生子女在距離中山醫大不遠的大慶商圈購屋置產，不僅可省下數百萬元的租金，未來還可賺到房子增值的潛力。

不過，購屋族若考慮預算的話，陳永祥認為，工學商圈是個不錯的選擇，同樣45坪加一車位，總價帶約在1,300萬元就可買到。工學商圈周邊擁有工學路黃昏市場，日常採購方便，文心南路與高工路口附近的「豐邑閱文心」、「鄉林新月灣」，都是區域內指名度高的中古社區。

其中，屋齡已12年的「鄉林新月灣」，目前成交總價可達1,700萬元，房價大漲多倍！陳永祥表示，由於南區預售新案單價高，加上受惠新青安貸款加持，許多新婚首購族鎖定工學商圈、美村商圈購屋，而醫生、老師族群則對中山醫附近的大慶商圈特別青睞，帶動熱門商圈內的中古屋熱銷。