好的藝術盡在台灣18 今開拍

「好的藝術盡在台灣18」拍賣會將於20日下午2：30至5：30在上古藝術當代畫廊（台北市大安區建國南路一段160號）舉槌開拍。該拍賣會集結了逾100件台灣頂尖當代藝術家精采絕倫的藝術作品，非常值得投資收藏。

在台灣藝文界耕耘超過20多年的上古國際藝術多年來投入無數的心血與經費，培育數百位藝術家，在支持藝術的道路上踽踽獨行，卻從不忘當年投入藝術的初衷，一心想為台灣的藝術家留下傳承後代的種子。上古藝術總監陳虹安表示，此次拍賣會中的專拍有膠彩、油畫、粉彩、雕塑等各種不同題材及素材的藝術家作品。其中，如當代膠彩教父陳永森，其為台灣早期留日學習美術的佼佼者，不僅在膠彩創作上技藝獨特，更廣泛吸收各畫種領域，如素描、油畫、書法、雕塑等，在日本被譽為「鬼才」或「萬能藝術家」，更獲頒兩次「白壽獎」並獲天皇之賜謁與嘉勉。除此之外，還有知名前輩畫家孫家勤、李奇茂、郭東榮、劉其偉等知名藝術家的作品上拍。其他還精選了王愷、劉文煒、鄭乃文、閻振瀛、林世寶、江南子、李元亨、詹阿水、張杰、練福星等大師級藝術家作品。而，更屬難得的是在拍品中，出現了大師鮮少在市場流通的「三大秘寶」作品，令人眼睛一亮，是值得百代流傳的傳家之寶。