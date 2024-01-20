日本旅遊市場大爆發!在日台資DoMo旅宿集團2023獲利井噴 EPS超過2.5元

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疫後觀光市場快速復甦，日本成為全球旅遊最熱門的國家，台商DoMo集團(7622)在日本東京投資開設的旅館與民宿業績大爆發，DoMo集團董事長李奇嶽表示，2023年Domo在日本的旅館平均住房率在9成以上，平均房價也比疫情前上漲了40％，擺脫疫情陰霾公司業績長紅，法人估2023年EPS預估超過2.5元。

在觀光產業市場中，「DoMo」品牌曾創下許多第一的紀錄，它是第一個以民宿跨國連鎖經營項目在2017年爭取到國發基金入股，成為國發基金第一個投資的海外連鎖旅宿集團。DoMo也是第一個登錄證券櫃買中心創櫃板（股票代號7622）的民宿管理公司。受惠日本旅遊市場疫後井噴，2023年Domo在日本投資設立的飯店住房率曾連續數月都在95％以上，成績亮眼。李奇嶽表示，Domo集團未來將繼續在日本拓點，並已赴九州熊本設立籌備處，未來將銜接台積電建廠後的大量差旅需求，開設新型態的公寓式酒店，預計於2025年3月落成投入市場，DoMo集團並啟動B輪募資計劃，目前已有觀光業者同意投資市場反應熱烈，力拼2025年興櫃的目標。

全球2023年湧現疫後旅遊潮，日本成為全球旅遊最熱門的國家，根據日本政府最新統計，2023年外籍遊客赴日人數來到2506.61萬人次，恢復到疫情前的八成，但是拜日幣匯率貶值的關係，觀光消費總額達到5.29兆日圓、約台幣1.24兆元，創歷史新高，其中台灣遊客就貢獻了7786億日圓、約台幣1693.5億元，高居全球首位。

李奇嶽感謝全體同仁陪著公司度過三年的疫情，並在2023年交出亮眼成績，也感謝業主與股東的信任與支持以及交通部觀光署在疫情期間的大力協助。

DoMo集團旗下新宿DOMO-HOTEL於2020年榮獲世界3大設計獎之一、日本通商產業省2020優良設計獎Good Design Award，台灣宜蘭DoMo民宿則獲得交通部觀光局「好客民宿」標章DOMO-CAFE，被Panasonic評選為「2018東京必喝5大咖啡」，該公司並於2023年獲得商總品牌金舶獎殊榮赴總統府接受蔡英文總統表揚，是台灣觀光服務品牌海外輸出的典範。