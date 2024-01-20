《營建股》好薪情 國產、中保科都看好今年營運表現

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【時報記者郭鴻慧台北報導】國產集團昨(20)日晚上舉行尾牙，無論是國產(2504)或是中保科(9917)都看好2024(今)年的營運表現，另外，兩家公司也都加薪，讓員工high翻天。

國產董事長徐蘭英指出，去年政策持續打房，使得預售屋賣得慢、移轉棟數也減少，雖然有此干擾，但公司仍繳出好的成績單。今年度雖然各種原料成本都在漲，但房市需求仍在，北部有都更、南部有大型建廠等需求，再加上有公共工程等等，今年業績仍不看淡。

中保科董事長林建涵在尾牙現場宣布加薪5%，並強調2024年將持續向科技系統保全出發，提供安心、安全、信賴的服務，多元化佈局，從食醫住行育樂提供服務，目標成為智慧城市開創者、系統平台最強大整合者，以完善後端服務平台，24小時的全時服務。

國產每位員工人人加薪1,500元，員工士氣高昂。徐蘭英強調，過去一年國產率先混凝土產業，獲得英國BSI的碳盤查國際認證之後，碳礦化混凝土也獲得CETES新材料新工法驗證，並成立可執行國家級檢驗能力的TAF實驗室，同時年初也已經引進全台第一台低碳電動混凝土車，展現與世界接軌的碳競爭力。還有為了強化資安防禦、與確保高科技產業客戶群的資安交流，近期更領先同業取得SGS的ISO 27001國際資訊安全認證。