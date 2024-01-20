《台北股市》外資回補、周線黑翻紅 下周美股進入超級財報周

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【時報記者任珮云台北報導】週五台股在晶圓龍頭大廠跳空大漲的帶動下，指數強彈453.73點，漲幅達2.63%，收在17681.52點，成交量擴大至4386.85億元，也因為週五的大漲，本週週線一舉由黑翻紅，上漲168.69點，週線漲幅0.96%，平均日均量3432.87億元。

雖然外資周五買超逾800億元，不過整週外資仍是站在賣方，賣超台股610.06億元，自營商連續第9週賣超53.58億元，僅有投信法人第4週力挺台股，回補166.60億元，三大法人合計賣超497.04億元。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，晶圓龍頭大廠法說報佳音成為台股反彈要角，看好AI、高速運算需求提升，預期首季營運將呈現淡季不淡，晶圓龍頭大廠在AI浪潮加持下方興未艾，預期全年美元營收可望超越20%門檻、資本支出達300億高標，不僅激勵半導體族群強彈，AI概念股也同步滿血復活，帶動週五指數跳空大漲一舉重返短中長天期均線之上。

孫傳恕指出，本週台股短線一度急跌回測季線支撐，技術指標來到低檔且乖離加大，季線即將扣抵去年10月低點，在周五的大漲之下，不僅有利台股短線止穩，亦利於季線加速上揚，帶動行情維持高檔震盪、類股輪動。

由於下周美股即將進入超級財報周，包括微軟、特斯拉、網飛等都將陸續公布財報，孫傳恕認為，在美國國會兩院通過臨時支出法案，順利化解本週政府發生關門危機，且目前美股第四季財報陸續公布，市場預期整體獲利展望正向，雖然可能走勢震盪，仍有利美股延續強勢格局。

孫傳恕認為，台灣受惠外銷訂單逐漸回溫，景氣回升可望領先全球，2024年在電子、景氣循環類股獲利帶動下，恢復成長動能，預期第一季股市仍可維持震盪向上格局，且受惠於GDP成長及獲利面改善，上半年加權指數仍有高點可期，持續看好AI需求將持續擴散至手機、PC及企業軟體應用，宜做中長期佈局，可聚焦半導體、關鍵電子零組件如ABF、散熱、CCL，以及數位雲端等族群。