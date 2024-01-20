晶片股持續狂飆 AMD、輝達續登高！道瓊、標普同創歷史新高

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台積電財報報喜效應持續發威，美國晶片股齊步高漲。市場對AI前景看好，刺激晶片需求高漲，也使AMD、輝達股價再創新高，AMD今日漲逾7%、輝達也漲超過4%，其中AMD在本周漲幅更高達20%。在科技股的帶頭下，美股主要指數全線飄紅，漲幅超過1%，道瓊和標普指數創歷史新高。

道瓊工業指數暴漲395.19點，或 1.05％，以37,863.8點作收；標普500指數上漲58.87點，或1.23％，以4,839.81點作收；那斯達克指數上漲255.32點，或 1.7％，以15,310.97點作收；費城半導體指數上漲169.14點，或 4.02％，以 4,375.65點作收。

本周道瓊周漲0.72%、標普漲1.17%、那指上漲2.26%。標普500指數在2022年下跌19%後，2023年全年上漲了24%，雖然2024年年初有所所停頓，但最近幾天，投資者又開始買入科技股，延續了去年的漲勢；統計標普500指數表現，已自低點上漲了34%。周五美股的表現證實，美股正式進入始於2022年10月以來的牛市，而不是僅僅只是熊市的反彈。

數據方面，美國密西根大學公布1月份消費者信心指數，初值升至2021年最高，但對通膨預期降自2.9%，是2020年以來的最低點。這份數據反映了美國消費者的信心強勁。

政經方面，聯準會對利率政策的調整仍是投資人觀察的重點。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）18日表示，通膨目前在返回聯準會（Fed）目標的道路上，他預料決策官員在今年第三季才開始調降利率。

根據芝商所數據顯示，交易員現在預計3月份降息的可能性約為53%，遠低於上周的71%。

近期聯準會官員不斷對降息潑冷水，但市場的熱情程度反而越發高漲。美國銀行發布了最新的基金經理調查，報告中顯示投資者對聯準會的降息預期達到歷史新高，預期會繼續升息的投資機構僅剩3%；並且，有79%的投資人預期今年度美國經濟惠出現軟著陸或不著陸的現象，這個數據也創9個月新高。

（工商時報 陳彥綺 ）

AI發威 美股全噴了 道瓊漲395點 標普創史上新高

周五美股四大指數全數大漲，人工智慧 (AI) 熱潮持續引領科技股向上，標普收盤漲幅超過1%，並創下收盤歷史新高。

儘管Fed官員近期對今年將大幅降息的預期潑冷水，加上美國數據表現良好，推動10年期美債殖利率一度彈升，但美國晶片股氣勢如虹，輝達、AMD以及Meta均創下歷史新高，推升周五四大指數漲幅在1.05%至4.02%，其中以費半漲4.02%表現最強勁。

NYSE FANG+指數中的五大尖牙股均收高，其中，蘋果(AAPL)上漲 1.55%；Alphabet(GOOGL)上漲2.02%；Meta(META)上漲1.95%；亞馬遜(AMZN)上漲1.20%。另外，微軟(MSFT)上漲1.22%。

Meta(META)收盤漲1.95%至每股383.45美元。Meta董事長兼執行長祖克柏18日宣布，Meta將斥資數十億美元購買輝達的AI晶片。

費半成分股氣勢如虹，台股ADR也全數攀升。台積電ADR續漲1.04%。

台積電ADR收高1.04%至每股114.20美元。台積電去年第四季獲利超越市場預期，並看好今年業績增幅逾2成，亦樂觀看待未來AI營收CAGR高達50%，將推升半導體產業成長。

不過，部分Fed官員持續放鷹。舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly)表示，現在認為降息將很快到來還「為時過早」，需要有更多證據顯示通膨持續在回到2%目標的路上，才會放寬政策。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）也有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）18日表示，通膨目前正朝聯準會（Fed）設定的2％目標回落，他還指出只要當前經濟情況持穩，預料決策官員將在第三季開始降息。

此外，美國密西根大學公布數據顯示，1月初的消費者信心指數升至2021年以來新高，遠超過經濟學家預期，反映美國消費信心強勁，推動10年期美債殖利率一度彈升。

★四大指數

美股道瓊上漲395.19點或1.05%，收37,863.80點。

NASDAQ上漲255.32點或1.70%，收15,310.97點。

S&P500上漲58.87點或1.23%，收4,839.81點。

費城半導體上漲169.14點或4.02%，收4,375.65點。

★11大類股

科技類股(SPLRCT)漲2.35% 金融類股(SPSY)漲1.64%

通訊服務類股(SPLRCL)漲1.63% 非必需消費類股(SPLRCD)漲1.02%

房地產類股(SPLRCREC)漲0.96% 工業類股(SPLRCI)漲0.61%

能源類股(SPNY)漲0.37% 原物料類股(SPLRCM)漲0.10%

醫療類股(SPXHC)漲0.06% 公用事業類股(SPLRCU)跌0.13%

必需消費類股(SPLRCS)跌0.33%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲1.22%，收398.67美元。

蘋果(AAPL)上漲1.55%，收191.56美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.20%，收155.34美元。

Alphabet(GOOGL)上漲2.02%，收146.38美元。

輝達(NVDA)上漲4.17%，收594.91美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲1.95%，收383.45美元。

蘋果(AAPL)上漲1.55%，收191.56美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.20%，收155.34美元。

Alphabet(GOOGL)上漲2.02%，收146.38美元。

網飛(NFLX)下跌0.49%，收482.95美元。

3.其它焦點股

超微(AMD)上漲7.11%，收174.23美元。

應用材料(AMAT)上漲4.74%，收167.94美元。

高通(QCOM)上漲4.59%，收151.96美元。

輝達(NVDA)上漲4.17%，收594.91美元。

德州儀器(TXN)上漲4.04%，收173.65美元。

恩智浦(NXPI)上漲3.19%，收218.36美元。

美光(MU)上漲3.17%，收87.51美元。

英特爾(INTC)上漲3.02%，收48.15美元。

IBM(IBM)上漲2.78%，收171.48美元。

Alphabet(GOOGL)上漲2.02%，收146.38美元。

Meta(Meta)上漲1.95%，收383.45美元。

蘋果(AAPL)上漲1.55%，收191.56美元。

微軟(MSFT)上漲1.22%，收398.67美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.20%，收155.34美元。

思科(CSCO)上漲1.02%，收51.27美元。

甲骨文(ORCL)上漲0.89%，收109.67美元。

特斯拉(TSLA)上漲0.15%，收212.19美元。

★台股 ADR

台積電上漲1.17美元或1.04%，收114.20美元，換算台股價格為718.09元。

聯電上漲0.17美元或2.18%，收7.96美元，換算台股價格為50.05元。

日月光上漲0.22美元或2.43%，收9.27美元，換算台股價格為145.72元。

中華電信上漲0.10美元或0.26%，收37.91美元，換算台股價格為119.19元。

（編輯：沈培華）