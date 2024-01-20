輝達、超微爆了！台積電ADR又飆 美掛牌價破700太猛

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【中時新聞網 吳美觀】人工智慧（AI）狂潮再起，晶片股再度受到市場追捧，周五（19日）在輝達（Nvidia）、超微（AMD）飆漲帶動下，費城半導體指數創下歷史新高，而台積電ADR繼前日暴漲近10%後，再續漲1%至114.20 美元，較台北交易溢價14.69%，換算下來約718元。周五台北股市的台積電大漲6.46%至626元，距離美系外資調高目標價至760元，還有21%空間。

投資人對AI推升晶片需求的展望持樂觀態度，19日晶片股領軍上揚，費半指數大漲169點（或4.02%），收4375點，刷新歷史紀綠。其他主要指數，道瓊指數上漲395點（或1.05%），收在37863點；那斯達克指數上漲 255點（或 1.7%），收在15310點；標普500指數上漲58點（或 1.23%），收在4839點。

周五，道指與標普 500均寫下收盤史上新高，美股表現證實自2022年10月低點來一直處於多頭牛市，並代表空頭熊市已經終結，而投資人對於聯準會降息預期和2024年經濟軟著陸的樂觀情緒，推動了市場反彈。標普500近期從低點上漲34%。

費半成分股成為當紅炸子雞，19日兩大AI巨頭股價勁揚，超微暴漲 7.11%，以174.23美元作收；輝達大漲 4.17%，以594.91美元作收，兩家股價雙雙攀上歷史高峰，其他半導體股也連袂收紅，博通狂漲 5.88%；高通上漲 4.59%；德儀上漲 4.04%；應用材料大漲4.74%。

台積電ADR小漲1.04%至每股114.20美元，較台北交易溢價14.69%，換算下來約718元；聯電 ADR上漲 2.18%。

台積電法說報喜，預期2024年將是健康成長的一年，首季營運淡季不淡，全年美元營收將成長21～26％。