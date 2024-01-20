《科技》三星AI旗艦Galaxy S24將開賣 電信資費優惠懶人包

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【時報記者王逸芯台北報導】三星首款旗艦AI智慧機Galaxy S24旗艦系列日前甫舉辦全球發表會，隨即在台灣啟動一連串預購活動，並預計1月31日正式開賣，電信三雄資費也全數出爐，新成軍的電信三雄本次可說是第一次在三星旗艦機交手，各家業者紛紛祭出優惠，搶攻用戶青睞，藉此衝一波5G高資申辦。

中華電(2412)Galaxy S24系列「精采5G購機」資費部分，月繳1399元，綁約48個月，Galaxy S24 256G可零元購機、Galaxy S24+ 256G專案價5990元、Galaxy S24 Ultra 256G 專案價14990元，指定銀行信用卡24期0利率。另外，月繳999元以上，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3000元、Galaxy Watch6Classic系列合購優惠最高折4000元，VIP最高折5,000元，總計最高享加碼12000元優惠。中華電表示，一次推出Galaxy S24、S24+ 256G、512G多款色系，包括鈷藤紫、琥珀黃、玄武黑、雲岩灰供星粉選擇；同時銷售Galaxy S24 Ultra 256G/512G鈦紫、鈦黃、鈦黑及鈦灰。

台灣大(3045)祭出Galaxy S24系列專案價只要零元起，老客戶購機專案價最高折2000元，VIP續約最高折5000元。台灣大myfone門市同時提供舊機換新活動，專案價最高折2000元，預購256GB機款用戶，享原廠「容量免費升級」，可免費升級至512GB。另外，申辦台灣大指定專案購買三星Galaxy S24系列，享MyVideo、KKBOX和GeForce NOW雲端遊戲服務等娛樂體驗，最高三個月免費。

遠傳表示，預購期間購機享容量免費小升大，用256G的價格即可帶走512G的旗艦機、現折4000元，等同申辦遠傳心5G月付1399元指定方案搭配Galaxy S24 Ultra 512G，最低只要14990元。遠傳更加碼多重獨家預購好禮，包含舊換新加碼最高再折4000元、VIP續約最高折5000元，再加送遠傳星機保1個月0元、防駭心守護服務、遠傳friDay影音暢看2個月等加值服務。

三星本次端出的Galaxy S24旗艦系列主打首款AI手機，可以錄音檔轉為逐字稿、摘要對話紀錄、即時翻譯語音通話，並提供AI生成式相片等多項創新功能，相當吸睛。根據Counterpoint預估，截至2024年AI手機將掀起革命性變革，全年出貨量有望突破1億支，並於2027年達到5.22億支，佔整體出貨量40%。