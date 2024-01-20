昔大陸「股神」投資虧20億！雲南白藥喊戒股…陸網友爆秘辛

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【中時新聞網 于川】雲南白藥在1993年成為雲南首家上市公司，過去表現一向不錯，然而因在近幾年投資騰訊控股、小米集團、恒瑞醫藥等熱門股票，帶來巨大虧損，光是2021炒股就虧了近20億左右的人民幣。據陸媒《北京日報》18日報導，雲南白藥在2023年第三季已經全面退出二級市場證券投資，主要是為了達成企業當前，「聚焦主業，謹慎投資」的原則。

《北京日報》報導，截至去年9月底，雲南白藥公司交易性金融資產餘額為2.87億人民幣（以下皆同，約新台幣12.67億），與年初相比，下降了約88.13%，會有如此大的變化，則是因為處理了手上全部小米集團股票及部分基金投資。

報導提到，雲南白藥公司已在進一步聚焦主業、謹慎投資的原則下，於2023年第三季退出全部二級市場證券投資，同時今年也不會再展開二級市場證券投資業務。

關於雲南白藥近年來的分紅情況，《北京日報》報導提到，2019年至2022年現金分紅比例分別為91.6%、89.13%、73.22%和90.37%，總額則分別為38.32億元、49.17億元、20.53億元和27.12億元。雲南白藥還提到，針對近年來的現金分紅方案，充分考慮對投資者的合理回報，同時亦顧到了全體股東的長遠利益和公司的可持續發展。

另據《新浪新聞》19日報導，雲南白藥昔日被稱「股神」，該企業2020年炒股獲利頗豐，該年期末交易性金融資產為112.29億元。報導中還稱，面對雲南白藥此次收手不玩，陸網友喜憂參半，喜的是上市公司安心主業，憂的是昔日股神面對當前陸股情況，「白菜價賣出股票，簡直是個小韭菜」。不過報導中亦提到，有網友稱雲南白藥賣掉小米集團股票是盈利的，只是在持有的過程中，會受到小米股價波動影響，並讓投資人對上市公司印象改觀。