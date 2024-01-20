台積電600元僅是暖身價？謝金河喊多AI：下周2族群動起來

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【旺得富理財網 李宗莉】台積電法說報喜，激勵昨（19）日股價大漲38元收626元，市值升至16.23兆元，擠進全球第9大，而台積電ADR繼飆近10%後，周五續漲1.04%至114.2美元。財信傳媒董事長謝金河表示，今年是AI大時代，輝達市值頂到1.4兆美元後，台積電也會連動成長，不僅外資上調目標價至770元，600元更是股價新的里程碑，且從「美版緯創」美超微日漲近36%來看，伺服器及AI相關下周表現可期。

謝金河在臉書發文表示，台積電大漲38元，貢獻加權指數近300點，台股也大漲453.73點，今天台股大漲，港股下跌，台港股市差距拉大到2371點，台積電ADR上漲9.79%，市值拉升至5862.2億美元，再度挺進到美國前10大企業，而外資買超台積電逾11萬張，又讓台股成為一個人的武林。

回顧過去1年，很多不太懂半導體的政論節目名嘴，每天都在唱衰台積電，有的人說台積電是下一個東芝、台積電是美積電，掏空台灣的一大堆，逼得台積電總裁魏哲家出面說：掏空台灣，門都沒有！

還有很多名嘴說華為會幹掉台積電，這2天，Intel執行長季辛格站出來說，中國半導體產業落後全球10年。這1年來，很多人戴上有色眼鏡全力抹黑台積電，甚至陸行之先生也質疑過台積電的財務報表。

不過，台積電第4季交出2,387.1億元的好成績，全年淨利8384.96億元，EPS32.34元，謝金河表示，自己原預估有30元就很不錯，業績超乎預期，市場多空出現變化，外資大力加碼，成交量放大到16.09萬張，單是台積電1檔成交量就高達999.63億元，台股成交量也放大到4238.64億元。

今年是AI的大時代，輝達把市值頂到1.4兆美元，台積電一定會有角色，如果台積電全球布局完成，台灣的台積電變成全球的台積電，市值一定會有更大的變化。

謝金河指出，台積電站上600元，又是一段新的里程碑，很多外資又把台積電目標價調升至770元。相信台灣，相信台積電的長期投資股東，都有令人羨慕的回報。

此外，他還指出大陸電動車產能全開，價格極度殺戮的景象，甚至連全球電動汽車龍頭特斯拉也很危險。

最近特斯拉執行長馬斯克說：我們不是電動車，而是AI企業！顯然他很想從量產殺價的紅海跳出來！輝達這2天股價大漲到595美元，市值逼近1.5兆美元，美超微19日單日大漲35.9%，台灣伺服器及AI相關產業，下周可能被帶動。

這兩天台積電大漲，市值逼近6,000億美元，費城半導體指數再度創下歷史新高，反觀深圳、上海、香港股市頻頻重挫破底，他提醒今年全球投資市場兩極化，將成為科技創新和量產殺戮並存的兩個世界。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。