歐美市場回溫 建材廠擴產

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通膨衝擊消費市場力道減弱，歐美及東南亞地區房地產觸底逐漸恢復買氣；地板、隔間、建材廠計畫增產、擴廠爭取商機。石塑地板廠美喆-KY(8466)台南廠擴產輸美、地板廠寶陞(2948)擴大北美通路布局。科定(6655)、綠河-KY(8444)增產擴大美國及東南亞市場。

石塑地板廠美喆二年前建的台南廠目前是全球SPC石塑地磚單一產品產能最大的，日產能可達36個貨櫃、月產能928個。

美喆指出，今年北美大型經銷商通路客戶對SPC下單力道優於公司預期，台南廠持續擴產因應訂單成長。

美喆2023年JAPAN BUILD東京建築綜合展，已與日本進口商客戶簽訂合作意向書，有助於進一步加大日本市場拓展契機。

寶陞主要產品為實木複合地板、塑料地板、超耐磨地板、櫥櫃、石 英石檯面、其他室內裝修所需建材。

寶陞指出，看好美國舊屋翻修具剛需，且地板建材取 代地毯，滲透率持續提升；目前北美市場正積極擴大布局中。繼加州 、德州後，也正擴大佛州、東北的紐約、紐澤西、北部湖區芝加哥、西北的西雅圖等地區的拓展市場。

塗裝木皮地板廠科定預期全球建材市場會因通膨降緩而逐 漸復甦，積極透過產品組合優化策略擴大市場。科定主要產品包括塗裝木 皮板、手刮木地板等，已在東南亞一線城市、全球一線富裕城市布局 ，並開放美國代理商擴大市場。

主要銷售市場在馬來西亞的塑合板廠綠河指出，美國客戶經過二年的庫存調整後，訂單已開始回流，目前三個廠的產能利用率逐漸提升，預期在通膨對歐美市場消費的衝擊降緩後，短急單已有增加，今年美國的訂單應還會持續回流。

除此之外，澳洲已宣告將執行代最重大的住房政策改革、中國大陸市場對於高階板材的需求大幅增加，綠河指出，將拓展MFC(三聚氰胺板)市場拓展及發展、擴產多種高階板材產能因應市場需求。