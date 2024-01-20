建材廠也搶「碳中和」商機 環保產品成主流

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球減碳，環保建材成市場主流，建材廠也研發推出環保、ESG產品搶市。美喆的稻殼RSPC石塑地磚、塑合板廠科定推出環保地板、綠河生產的原木塑合板、國產建材可發電的預拌混凝土，都是2024年熱門產品。

美喆在「2023日本東京建材及石材展覽會」，展出具有循環經濟概念且輕量化優勢之新款稻殼RSPC石塑地磚、非PVC材質的PP環保地磚等多樣化及差異化產品，可望有助於深化市場業務拓展，推升未來營運動能。

主要生產塗裝木皮地板的科定，已推出「環保批批板」、環保美耐板、環保木地板、環保塑合板，爭取ESG商機。

綠河指出，產品重視木材來源，每一片板都是使用百分之百橡膠樹林之砍伐、加工製材之剩餘物，並且通過FSC(森林監管委員會)認證，確保產品所有的原材料均來自於經過FSCR認證的良好經營的橡膠林。

國產建材集團投入與時俱進的ESG與先進研發，積極布局碳競爭力與綠色設計；新產品碳礦化混凝土，獲得CETES新材料新工法驗證，展現與世界接軌的碳競爭力。

除了碳礦化混凝土，國產建材也不斷研發混凝土科技，如可儲能的混凝土電池。混凝土不只能蓋房子，也可以利用太陽能集電，成為蓄電大平台，透過鋼筋接線成為儲能設備，可以充放電，也能連接電風扇等設備，達到節能減碳。