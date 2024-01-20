強烈大陸冷氣團周日起影響 張麗善籲請農漁民提早防範

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根據氣象署預報，明天周日（21日）起冷氣團開始影響台灣，23日、24日可能出現10度以下低溫。張麗善親自呼籲，下周二寒流不是可能會來，是一定會來，漁牧養殖業者要及早採取防寒措施以減少損失。

張麗善說，強烈大陸冷氣團即將來襲，下周二、三（23日、24日）空曠地區會出現10度以下低溫，雲林縣山區可能只有8度，農作物、畜禽、養殖物都可能會因低溫受到傷害，一定要提早做好防寒工作，把農漁產品寒害降到最低。

縣府農業處呼籲，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間植株酌量增施鉀肥，以增加其耐寒力。水稻育苗場應選擇避風處或設置防風牆，以不織布或塑膠布覆蓋生育初期的秧苗；已插秧的田區應抽取地下水，利用流動的地下水進行防寒。

蔬菜部分，莧菜、空心菜較不耐寒，可覆蓋不織布防寒；白菜、油菜、青梗白菜、結球白菜可能因低溫而開花，宜及時採收；馬鈴薯、番茄須注意是否有大霧，因大霧易引發晚疫病，宜進行病害防治；瓜類苗期請以透明塑膠布圍四周防寒；塑膠布溫室下的瓜類四周要密封，可避免低溫影響。

果樹部分，迎風面可設置防風設施，酌量增施鉀肥或噴含鉀量較高的葉面肥，另外加強果園灌水、噴霧、覆蓋，包裹樹幹或果實套袋：受害的花、果應立即疏除，並修剪寒害枝條與葉片。

養殖漁業則建議於漁塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝的保溫、防寒及加溫工作；養畜禽業應設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風並防範冷風侵襲。