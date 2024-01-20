《商情》巴西天氣改善 大豆跌至兩年多低價、玉米創三年新低

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【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，因巴西天氣改善，引發對全球供應充足預期的擔憂，其中大豆期貨跌至兩年多低價，玉米期貨創下三年來新低，小麥期貨在觸及七周低點後持穩。

上周五(01/12)芝加哥穀物期貨多收黑，其中玉米、大豆因供應強勁而美國需求疲軟而暴跌，周一(01/15)適逢馬丁路德金恩紀念日，穀物期貨休市一日，周二(01/16)穀物期貨多收黑，其中大豆期貨因技術反彈而收高，玉米和小麥延續前一交易日的跌勢，截至周四(01/18)大豆期貨跌近兩年低點，因巴西作物受益於天氣好轉，恐對美國大豆出口構成威脅，玉米期貨創下三年低點，小麥期貨在周二觸及七周低點後持穩。

分析師指出，1月美國農業部報告對美國大豆產量和巴西大豆產量的調整略微超出預期，對市場造成偏空影響，一方面，2023/2024年度美國大豆期末庫存和庫銷比上調，改善供需緊張的格局;另一方面，阿根廷以及其他國家大豆產量的上調彌補了巴西大豆產量下調，但沒有改變全球大豆整體豐產的格局，因此，大豆價格仍承壓，但短期南美產量壓力已充分反應，觀察後期大豆價格若繼續下跌，需要南美產量確認以及新季美豆擴種的衝擊。

影響價格波動品項有: (20240105~20240111)

01/16近月豆油，報47.25美分，觸半年低點。

01/17近月豆粉，報358.7美元，觸近一年低點。

01/18近月玉米，報444美分，創下三年低點。

01/18近月小麥，報585.5美分，觸及七周低點。

01/18近月大豆，報1213.5美分，跌近兩年低點。 (倪淑茹編輯)(商品行情網)