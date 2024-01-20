最強寒流來襲！台東農作防寒撇步用「這幾招」減少農損

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年入冬以來最強寒流將來襲，台東23日起低溫下探11度，農業部台東區農業改良場呼籲即將採收的釋迦、荖葉以及其他蔬果類作物，農友應做好防寒工作，減輕低溫傷害。

據交通部中央氣象署預報，今鋒面通過，東北季風增強，北部降溫；明寒流南下，北部及東北部明顯轉冷，23至24日全台極寒冷。

台東區農業改良場表示，23至25日台東地區溫度恐降至攝氏11度，整日偏冷，零星降雨，提供轄區重要經濟作物防寒措施供農友參考，以減少農業損失。

水稻方面，苗場陸續進行育苗作業，若有秧苗已擺放至綠化場，應覆蓋不織布或塑膠布，避免寒風吹襲；待氣溫回升後再掀開，清除塑膠布上的積水避免接觸秧苗造成凍傷，並需注意秧苗立枯病發生。已插秧的田區應加高灌溉深度，以不淹沒秧苗尖端為原則。

釋迦成熟果實應儘速採收，正值大果期與採收期的果實，應注意裂果發生，尤其預計3 周內要採收的果實，如遇溫度低於攝氏15度時，便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果，應提早採收；另田間已套紙袋者，事前加套塑膠袋，或在果園的迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約下風處13公尺，依序再架設，以降低冷風的影響，減少裂果。

荖葉園應加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨，稍微噴水但勿過於潮濕，降低寒害發生。

其他果樹如香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物尤需留意，冷氣團過境時，可增施鉀肥 (如腐植酸鉀)，以增加作物耐寒力。較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。