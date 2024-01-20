獨／府城精品旅館＋1 綉溪安平飯店內裝搶先看

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府城再增「超迷你精品飯店」！看好台南觀光產業後市，台南在地建商投資興建的「綉溪安平飯店」，自1月21日起至2月8日止試營運，飯店並推出雙人住房一泊三食「冠軍加持住房專案」，每晚7999元起，包含：豪華客房住宿一晚、迎賓下午茶、悠閒晚餐、宵夜場特製調酒、悠哉早餐、免費體驗全台第一沉浸式互動空間等，客房內Home Bar選用世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍，名品手沖工具一應俱全，QR Code一掃，還有世界冠軍手把手影片指導。

綉溪安平飯店位在台南安平區古堡街，東臨「安平樹屋」與「英商德記洋行」，西接安平鹽神白沙灘公園、湖濱水鳥公園，北迎臺江內海、鹽水溪與四草濕地，向南對望安平古堡與熱蘭遮城牆。全館基地面積近900坪，樓高五層約230公尺，服務設施包含：A棟三層樓共24間客房、B棟兩層樓共18間客房，一樓大廳咖啡廳、選物店、多媒體互動空間，二樓餐廳、頂樓觀景台等。

標榜「向安平古堡致敬」，綉溪安平飯店請到安平在地設計師曾輝榮，以及台南媳婦許瑞燕設計師團隊，以《動．靜之間》為主題詮釋空間設計。「by associates 」台德設計雙人組以《磚、夕陽、劍獅》打造品牌辨識，呼應 「臺南400」其中8大面向的「觀光美食」、「藝術文化」、「綠能科技」等，許以南台灣的服務熱忱和特色美食，將在地品牌旅館推向國際。

綉溪安平的磚砌房舍像私人度假屋，外牆磚塊的暖赭紅與清水模的冷靜灰，混搭出現代又復古的設計風格。飯店頂樓觀景台標榜是為致敬安平古堡而設，遙想歷史、展望未來。入口處右側的家宅守護神劍獅牆，仔細端詳，每個劍獅以饒富趣味的和善和逗趣表情，將台南的傳統歷史以現代幽默的方式演繹、在地延續。。

綉溪安平一樓迎賓咖啡廳，全天候供應冠軍咖啡與茶，營業時間自上午11點起至晚上11點，旅客可以在下午4點Check-in前於此享用免費的迎賓下午茶點，搭配整日提供世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG 品牌精選咖啡、和台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的台灣茶；晚間9點至深夜11點變身酒吧，調酒師為安平獨家設計的酒精性調飲，入住旅客可免費品飲三杯。

綉溪安平咖啡廳的牆面和天花板裝飾，是設計師特意安排的巧思，翻轉大家對熟悉磚塊的傳統印象，利用不同象限疊加、創意組合成一件件美麗的作品，廳內布置有色彩繽紛、來自歐美前衛品牌的家俱家飾，如：0世紀最具影響力的建築師，丹麥設計巨匠Arne Jacobsen的水滴椅、天鵝椅，英國皇家藝術學院老同學—英倫設計二人組Edward Barber ＆ Jay Osgerby的鈕扣茶几（Button Table），西班牙設計頑童Jamie Hayon的RO寧靜扶手椅和FAVN擁抱沙發，帶動20世紀美國設計運動Paul McCobb的Planner大理石茶几等，台歐混搭、營造既傳統又現代的視覺衝擊。

綉溪安平共有42間客房、42種房型，客房間間獨具特色，讓每次入住都擁有開盲盒般的驚喜，房型以功能區分做：單床客房與雙床家庭房，最小坪數從14坪起、最大坪數27坪；台南近百年、傳承三代老字號品牌「順盛製皮廠」的「牳瑪皮件工作室」為綉溪訂製房卡皮套，為控制電子鎖的塑膠片增添溫潤人情味；客房內Home Bar選用世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍，除了名品手沖工具一應俱全，QR Code一掃，還有世界冠軍手把手影片指導。

客房內使用大金雙效冷暖空調、SONY 65吋電視、高第家居GODI名品傢俱，選用台灣著名床墊老牌德泰五星級飯店款，注重健康保護腰背，適中偏硬、符合人體工學，加上350織柔軟舒適的鵝絨被讓下榻旅客一夜好眠； 浴室全套TOTO衛浴設備、乾溼分離、ADAMSEZ英國雅登斯浴缸、DYSON吹風機、ALASKA多功能浴室暖風乾燥機…等，小小細節、大大享受，

綉溪安平與Phalanity Digital方陣聯合數位科技有限公司合力打造全台第一座飯店內「沉浸式互動空間」，從入門前的廊廳即開始醞釀，腳下的光影變化預告著探險即將開始，占地80坪，多台Epson 3LCD雷射投影機，安心安全的雷射光源打造絢麗的色彩，無限延伸的畫布上場景流動著，沉浸式體驗在精心安排的故事動畫中，與震撼感動的配樂一起，讓人忘了原本的世界。

綉溪安平「沉浸式互動空間」，即日起至3月31日止，每日三段開放時間分別為上午9點半至11點，下午3點半至5點，以及傍

晚5點至晚上9點。展出主題《我們只有一個地球》，站在多媒體互動空間內，沉浸式體驗從冰天凍低的極地氣候，漸漸融化的冰山，看著北極熊和企鵝逐漸消失的家，一瞬間，場景從陸地到水裡，跟著海龜和美麗的海底生物徜徉在深海世界。定期更換主題故事，藝術性和教育性兼具，好拍、好玩、好有意義。「沉浸式互動空間」場地除原設定的主題展演，亦提供場地租借舉辦各式創意活動。

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綉溪安平飯店／地址：台南市安平區古堡街136號

電話：06-391-0588

官網：https：／／www.xiuxi.com.tw／

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