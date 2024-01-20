每3人出國1人去日本！外籍旅客赴日消費5.29兆 台灣人居首

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台灣人對日本旅遊情有獨鍾，2023年1至11月出國1074萬人次裡面，有383萬人是前往日本，等於每3人出國就有1人是到日本旅遊。DoMo旅宿集團表示，去年外籍遊客在日本消費達到5.29兆日圓（新台幣約1.24兆元），創下新高，其中台灣人貢獻居首，也助攻集團業績，EPS預估超過2.5元。

全球2023年湧現疫後旅遊潮，日本成為全球旅遊最熱門的國家，根據日本政府統計，2023年外籍遊客赴日人數來到2506.61萬人次，恢復到疫情前的8成，但是拜日幣匯率貶值的因素，觀光消費總額達到5.29兆日圓，創史上最高，其中台灣遊客就貢獻了7786億日圓（約1693.5億元新台幣），高居全球首位。

DoMo集團指出，2023年在日本旅遊大爆發的熱潮下，公司在日本東京開設旅館與民宿的平均住房率在9成以上，平均房價也比疫情前上漲了40％，擺脫疫情陰霾公司業績長紅，2023年EPS預估超過2.5元。

DoMo集團表示，感謝全體同仁陪著公司度過3年的疫情，終於能夠揚眉吐氣交出亮眼成績，也感謝業主與股東的信任和支持。DoMo熊本館正在興建中，預計於2025年3月落成投入營運，集團啟動B輪募資計劃，目前已有觀光業者同意投資，市場反應熱烈，力拼2025年興櫃的目標。