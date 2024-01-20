亞光 忘年會宣布聚焦三大發展契機 力拼重返成長軌道

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亞光(3019) 20日舉行忘年會。亞光董事長賴以仁於會中就今年展望做出說明，強調未來將聚焦三大發展契機，包括與LGIT攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，擴大菲律賓生產規模及跨足metalens前瞻先進光學領域，藉以擴大競爭門檻，期待今年營運可以比美2022年，重返成長軌道。

去年全球挑戰不斷，考驗亞光競爭力，亞光自結去年合併營收達178億元，歸屬母公司淨利約7.8億元，基本每股盈餘2.78元，略遜於前年的EPS3.29元。

展望今年，賴以仁表示，未來亞光將聚焦三大發展契機，包括與LGIT攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，擴大菲律賓生產規模及前瞻跨足metalens先進光學領域，擴大競爭門檻，奠定未來長期發展重要基石與成長動能，充分展現公司競爭力。

賴以仁表示，未來亞光與LGIT攜手合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場龐大商機；亞光將擴大其產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，與LGIT在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢相結合，形成強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，藉以提供客戶優質完整的服務，強項互補綜效雙贏，開創長期永續價值。

另亞光今年也規畫擴大菲律賓生產規模，積極展開新廠建設，將打造客戶最佳生產基地，滿足不同客戶各種需求，亦將持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，研發先進AR／VR鏡頭與3D LiDAR光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益（包括特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR 等產品）。

此外，亞光領先跨足的Metalens領域，今年亦將有新的進展，賴以仁指出，將採直接奈米壓印(NIL)高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，其應用可涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE，將以此先進光學技術，搶占未來先機。