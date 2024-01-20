陸2024年首場寒潮來襲 明起南方多地或開啟「暴雪模式」

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2024年首場寒潮天氣將開始影響大陸，從20至23日，大陸中東部地區將出現大範圍大風降溫以及雨雪天氣，氣溫將由之前的偏高狀態轉為明顯偏低。21日寒潮深入南方後，四川、貴州至江南大部將出現雨雪轉換，局部地區或出現大暴雪，需加強防範南方低溫雨雪冰凍天氣對交通出行等方面的不利影響。

此外，本輪寒潮影響範圍廣，降溫幅度大。其中，江南、華南一帶由於前期氣溫明顯偏高，在此輪寒潮影響過程中降溫將最為猛烈，不少地方累積降溫幅度或接近20℃，部分地區氣溫將刷新入冬後新低。預計23日，江南、華南大部地區氣溫將達到此次過程低點，廣西大部、廣東中北部最高氣溫將降至10℃以下，最低氣溫0℃線將抵達南嶺一帶。

大城市中，像是廣州，昨天最高氣溫還有26℃左右，22日將降至10℃。南寧昨天最高氣溫25℃左右，23日將僅有7℃。

而北方各地將寒上加寒，氣溫將降至較常年同期明顯偏低的狀態。東北以及內蒙古中東部最高氣溫將普遍降到-10℃以下，最低氣溫則不足-20℃，部分地區在-30℃以下，天寒地凍。像是哈爾濱，22日將體驗-30℃的極致寒冷。北京21日至22日氣溫也將全天候在冰點之下運行。

根據中國天氣網報導，大陸中東部地區將出現大範圍大風降溫和雨雪天氣。預計20日至23日，內蒙古大部、東北地區中南部、西北地方東部、華北西部和北部、黃淮東部和南部、江淮、江漢東部和西南部、江南、華南、西南地區東部等地將降溫8℃～12℃。

其中，內蒙古中部和河套地區、山西北部、河北西北部、吉林東南部、遼寧東部、江西南部、浙江南部、福建中西部、廣西、廣東等地部分地區降溫14℃至16℃，局地可超過18℃。23日最低氣溫0℃線將南壓到廣西北部和廣東北部，大陸中東部大部地區自北向南將先後有4到5級風，東部和南部海區將先後有6到8級風。