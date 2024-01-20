網友票選10大基隆人氣年菜！老牌餐廳奪冠 亞軍竟是素食餐廳

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年節將至，新年圍爐也是華人傳統年節活動，象徵團圓與幸福。本周基市府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明邀請在地媒體「基隆海嗨」的總編輯廖湘玲，分享各自家中家常年菜料理，也整理出外帶佛跳牆店家，與網友票選的基隆人氣年菜餐廳，提供市民選購參考。

對於在地基隆人都前往何處採買年菜食材，余治明以及廖湘玲兩人都不約而同表示，家中都是至鄰近的傳統市場，像是信義市場、仁愛市場採購。余治明指出，傳統市場不僅提供商品，更饒富人情味，這種情感連結是其他消費模式難以取代的。

廖湘玲表示，家中獨門的年菜是「滷豬大腸」由阿嬤手工製作，製程繁瑣，從清洗到滷製完成需耗費4小時。余治明也分享家中的「金元寶」，也就是手工蛋餃，由母親從蛋皮到肉餡純手工製作，最後紅燒成一道獨門佳餚，製作蛋餃的剩餘肉餡，還會化成另一道年菜「獅子頭」，充分體現母親克勤克儉的生活智慧。

廖湘玲指出，由於佛跳牆材料複雜，常是民眾外帶年菜的選項之一，目前也統整出基隆討論度較高的佛跳牆名單，包含安一路的五郎海鮮店、碇內的世界海鮮餐廳、金牌三姊妹、信義市場的阿發師，自己則是喜歡小峨嵋的佛跳牆，要提前跟店家預定才吃的到。

除了在家自製年菜外，也更多人選擇到餐廳直接享用年菜。廖湘玲表示，基隆海嗨在2024年1月1日至1月9日票選出了基隆10大人氣年菜餐廳，最高票的是位在信二路上「基隆港海產樓」獲得逾900票，第二名的是位於中正公園旁的特色素食料理「群賢閣蔬食餐廳」805票，第三名則是昶帝嶺海鮮餐廳437票。另外還有漁品軒海鮮餐廳，無論是內用還是外帶，都讓民眾可以不用進廚房，便能享受一頓豐盛的圍爐年菜。

余治明提到，無論是餐廳製作的或是家中親人揮汗親手烹飪出的美味年菜，吃飯的人洋溢滿足笑容、做菜的人也收到反饋，一切辛勞甘之如飴，如此便是新春佳節中最色香味俱全的「幸福食光」。