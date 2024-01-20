小資女零股存這檔 去年狂飆7成！ 網：再搭1檔就完美

【旺得富理財網 李宗莉】1名在公司擔任行政人員的小資女上網發文，表示自己薪水低到得斜槓兼職，由於可運用資金不多，ETF也只能從零股開始買，起存00733僅3天就賺到便當錢，還發現這檔去年漲幅約7成直呼「不科學」，不少網友送上鼓勵，認為標的選的不錯，績效完勝近年超夯的正二槓桿ETF，但提醒波動度較大，搭配市值型的006208會更完美，也較能持之以恆耐心存股。

有女網友在Dcard理財版發文表示，自己目前是1間小公司的行政，過著薪水少少但餓不死的生活，雖然有在斜槓，但能使用的資金還是不多，所以也不太能一次買1整張的ETF，一直都是零股小額投資。

她分享今年剛買進00733，選擇主因是由過往走勢來看，基本上都是漲的，第1天買進100股試水溫，賺了1元算是好的開始；第2天下跌賠了18塊，但手刀趁跌加碼再買100股，反正越跌就越買、無限攤平，還不忘自我解嘲，表示就當享受一下大戶那種本多終勝的FU，結果第3天就賺272元。

除了開心小賺一筆便當錢，她也認為，還好當初沒有硬存到1張才開始買，且照00733的報酬率來看，200股就賺272元，買滿2張的話就賺2720元，笑說自己不就可以脫離超商的友善時光和i珍食了嗎？

最後她分享，自己算是比較晚才開始規劃理財，但從這次小小的成功經驗，知道零股也有機會賺到錢的，並且好奇詢問，是不是很多人也發現這檔ETF完全不科學，就算指數修正也不會跌。

不少網友恭喜原PO有1個好的開始，也認同越早開始投資越好，不要覺得買不起1張就先等，等的時間都不知道可以賺多少。還有自稱同樣是零股仔的網友表示，自己也是上個月開始小小賺，鼓勵她繼續加油。

此外還有人分析，00733去年績效報酬近70%，主要是因為頻繁換股，這也是為什麼長期都贏大盤，漲幅甚至跟大盤正2有的比；還有人建議，如果戶頭允許的話，可以再買個006208之類，畢竟00733的波動比較大，持有耐心要多一點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。