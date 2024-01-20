美重新檢討天然氣出口 歐洲嚇到

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美國拜登政府在路易斯安那州一項新大規模液化天然氣出口計畫的准駁間壓力日增，面臨氣候目標與全球能源安全間拔河。歐洲則被美國天然氣出口恐橫添變數嚇到。

路透社報導，聯邦能源管理委員會（FERC）預料今春表決是否批准液化天然氣公司Venture Global的 Calcasieu Pass二號廠（Calcasieu Pass 2,CP2）計畫。CP2若建成，規模將是現有一號廠（CP）的兩倍，每年的液化天然氣出口量將達2000萬公噸。

聯邦能源管理委員會去年7月已通過CP2的最終環評。美國的能源法規定除非不符公共利益，否則不應禁止各種液化天然氣計畫，法令沒有需考量氣候因素的規定。

除聯邦能源管理委員會這關，CP2還需通過美國能源部核准，才能將液化天然氣銷往包含歐、亞在內一些與美國間沒有自貿協定的國家。

知情人士透露，拜登政府正考慮對液化天然氣出口許可增設嚴格審查機制，包含引入液化天然氣對氣候變遷影響程度的標準，不排除暫停發放許可證，直到敲定最終環境審查的相關細節。

代表77家企業和商會的Eurogas致函拜登政府，敦促美方應避免對天然氣外銷歐洲增設「不必要禁令」；歐洲在俄國入侵烏克蘭後正逐步擺脫向俄進口天然氣，短少的份額則轉為向包括美國在內的其他地方購買。

諮詢公司Rapidan Energy Group在給客戶的備忘錄指出，因受環保人士與民主黨國會議員壓力，拜登政府在11月大選前不大可能發放任何新的出口許可。

政治新聞網Politico指出，拜登政府受氣候因素導向而重新檢討天然氣出口，嚇壞已然脆弱的歐洲能源界。Politico認為這是美國政策利己優先（減少化石燃料依賴）卻為跨大西洋盟友造成困擾的又一例證。

據Eurogas的資料，歐盟現在引進的俄國天然氣已降為2021年1550億立方公尺的1/3不到，向美國進口天然氣增加2倍到2023年的600億立方公尺。

大宗商品情報公司ICIS的首席天然氣分析師馬茨克曼瑟（Tom Marzec-Manser）表示，歐洲過去兩年靠減少需求與改向美大量採購天然氣撐過，如今美國天然氣在歐盟與英國佔比已從2021年的5%大幅增至目前約20%。

美國萊斯大學（Rice University）貝克公共政策研究所（Baker Institute for Public Policy）的專家們去年在一份分析警告，歐洲在美國天然氣上恐重蹈以往過於依賴俄國的覆轍。