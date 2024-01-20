更生x馨生年貨大街20日登場 湧入大批人潮

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中部首場龍年年貨大街登場！由財團法人犯罪被害人保護協會20日與財團法人更生保護會，共同舉辦的青龍年年貨大街，現場湧入大批採購人潮。

犯保總會25年來，共服務超過5.6萬個馨生家庭（即犯罪被害人），為感謝法務部及各公部門在犯罪被害人權益保障的推展與支持，犯保協會特別邀請6名台中地方檢察署同仁的子女擔任馨生小天使，代表協會獻上馨生商品小禮盒給予與會長官。

上述活動在台中市西屯區市政路與黎明路口的交六廣場熱鬧登場。到場致賀的法務部長蔡清祥，看到現場人潮滿滿景象，很高興地表示，更生人、馨生人的產品愈來愈好，開始獲得民眾的喜愛而到現場採購，這是很令人欣喜的事情，希望大家的生活愈來愈好。

出席的貴賓，還包括法務部督導參事林嚞慧、最高檢察署檢察總長邢泰釗，及全國各地高檢署、地檢署檢察長、檢察官、主任觀護人、更保及犯保主委逾百人。

犯保、更保兩會董事長張斗輝，親自主持開場，並由醒獅賀新春揭開序幕，6名馨生小天使拿著馨生商品小禮盒上台展示，博得台下人士一致喝采，小天使們依序走至台下，將小禮盒獻給在場長官，小禮盒裡面裝有犯保士林分會貓本家的濾掛咖啡、桃園分會黑糖老薑的沖泡薑糖粉、台中分會禾祥茶業的梨山茶包、台南分會嗨唷烘培的牛軋糖，以及澎湖分會重傷馨生人製作的堅果塔，表達所有馨生人努力走出傷痛、重建生活的決心和信心。

犯保協會董事長張斗輝表示，更馨生年貨大街活動2024年舉辦第二屆，比去年更好，希望未來辦得更好。「犯罪被害人權益保障法」從2024年1月1日起開始施行，將擴大服務，希望以更完善的服務照顧到所有被害人身體、心理及經濟方面各個層面。

犯保協會以「一路相伴」的服務核心陪伴及輔導犯罪被害人及其家庭成員走出傷痛、重建生活。犯保協會自1999年成立到2023年止，一共服務超過5.6萬個馨生家庭，平均每年服務4,000多名被害人及其家屬。

馨生人中不乏勵志感動的故事，本次參與設攤販賣滷味的楊阿嬤說，多年前被丈夫家暴、3名子女吸毒無業，還要扶養父不詳的外孫女長大，在她人生最困頓時，感謝犯保苗栗分會的協助和關懷，陪伴她度過難關。

另一名馨生人，因車禍導致下半身癱瘓的劉先生，多年來坐著輪椅，靠著網路影片自學手工製作鋼筆，拉拔兩名幼女長大，他很感謝犯保宜蘭分會協助幫他跑法院請求強制執行被告財產並取得債權憑證，雖然當初被告事發不到兩年就停止分期攤還賠償費用，他說，可能永遠拿不到賠償金，但對犯保的協助，他非常感動。

這場年貨大街一共邀集犯保、更保兩會全國各地分會服務的馨生人及更生人設攤逾140個攤位聯合展售。犯保的商品玲瓏滿目，從屏東到基隆、過山到花蓮台東，甚至離島的金門、澎湖當地特產，都已空運來台，讓大家不用搭飛機、搭船，就能在台中年貨大街會場，買到當地的特產，挑選帶回家。

從年節堅果、果乾、高山茶、牛軋糖、辣瓣醬，到黑糖生薑茶、桂花金棗、純正蜂蜜醋、招財咖啡、烏魚子、金門麵線、澎湖堅果塔等商品，貨色齊全，應有盡有，價格從150元到1,000元都有。民眾可以搭配買、也可以整組帶。

犯保協會自2014年起推動「安薪專案」，辦理職業訓練或者技藝訓練班，幫助因犯罪被害事件，而導致家中頓失經濟支柱的馨生人，培養一技之長，並協助媒合就業資源或輔導創立馨生事業，以改善家中經濟，重獲馨生。

此次活動展售攤位，不僅是馨生人的「技藝成果展」，更透過商品銷售的機會，讓犯保協會的各項服務，以更多元方式展現在大眾面前，了解被害保護工作可以發展無限可能，一路相伴協助馨生人們走出困境。