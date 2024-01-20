基隆除夕至初三全市路邊停車格不收費 2／8小年夜商圈收費

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農曆春節將至，基隆市政府公告路邊停車調整收費路段及時間，自2月9日（除夕）至2月12日（初三）共計4天，全市路邊停車格暫停收費。2月8日（彈性放假）、2月13日（初四）至2月14日 （初五）景點及商圈附近收費，其他地方暫停，以維持停車周轉率。

基隆市交通處表示，春節調整收費依《基隆市公共停車場管理自治條例》辦理，從2月8日到14日進行調整。2月9日（除夕）至2月12日（初三）共計4日，全市路邊停車格暫停收費。2月17日周六為補行上班日，比照一般日收費。

至於小年夜的2月8日、2月13日（初四）至2月14日 （初五），為維持觀光景點周邊停車秩序並配合各商圈營運時間，調整如下：

（一）收費路段：仁一路、仁二路、仁三路、信一路、信二 路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義三 路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三 路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路（市府後門）、收費貨車裝卸專用區。

（二）暫停收費：中船路、安樂路一段、基金一路208巷、中正路、安一路、中山一、二路段、實踐路、實踐路294巷、深溪路、調和街、漁港三街、百一街、百三街、百五街、百六街、百七街、福五街、福六街、明德 一路、崇智街、永富路、自治街、崇德路、東光路32巷。