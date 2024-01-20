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學測數學A難度持平 但試題閱讀量大 解題費時

  • 中時即時 李侑珊
113學年度學科能力測驗於20日登場，第一科考科為數學A。(本報資料照)
113學年度學科能力測驗於20日登場，第一科考科為數學A。(本報資料照)

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113學年度學科能力測驗於20日登場，第一科考科為數學A，高中老師認為，題型與題目數量與去年學測相同，整體題目難易度也與去年相仿，每大題均照難易度排列，考生如果具備將題目敘述轉換成圖表方式的能力，答題便有優勢。

中正高中數學老師林榮福表示，考題在各冊分布上，第一冊23％、第二冊15％、第3A冊37.5％、第4A冊24.5％。而高一、二年級配分比例約4比6，第二冊較少，可能與疫情線上上課有關，故題目較少。

林榮福也說，整份考題題目敘述較為冗長，閱讀量大，容易讓考生在理解題意所耗費的時間拉長。

陽明高中數學老師蘇順聖指出，整份考題不會太難，不過第17題的難度最高，考的是單位正方形的第一象限，當中的數學意義理解較為困難，這題可以說是「大魔王」，決勝程度最好的學生。

建國高中數學老師林穎志提到，整份考題閱讀量較大，考生如果具備將題目敘述轉換成圖表方式的能力，答題便有優勢。

至於特色出題上，林穎志認為，第1題與第13題以藥物半衰期與手機銷售作為敘述，容易理解，對於大部分學生作答有優勢。

今年度大考中心首度開放冷氣試場，大考中心主任張新仁說，數學A考試進行時，全國並未開啟冷氣試場。備用試場則是全國啟用5間，其中2間分別於北區及東區開設，　各有1位考生因感冒或呼吸道症狀而啟用。

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