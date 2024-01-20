《光電股》亞光去年EPS為2.78元 今年與LGIT策略合作等射三箭

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【時報記者張漢綺台北報導】亞光(3019)自結112年稅後盈餘為7.8億元，每股盈餘為2.78元，展望今年，亞光董事長賴以仁表示，亞光今年聚焦跨足metalens先進光學、與LGIT攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，以及擴大菲律賓生產規模三大發展契機，希望今年營運能回到2022年水準。

亞光今天舉行忘年會，賴以仁於會中表示，112年全球不景氣又戰爭，瞄準器及測距儀兩項產品因美國銷售不佳，客戶處於去化庫存，但數位相機因競爭者少，112年出貨量達86萬台，較111年47萬台幾乎倍增，全球第一大無人機廠高階鏡頭也年成長50%，為公司營運帶來支撐，亞光自結112年合併營收達178億元，歸屬母公司淨利約7.8億元，每股盈餘2.78元。

展望今年，賴以仁表示，亞光今年聚焦跨足metalens先進光學、與LGIT攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，以及擴大菲律賓生產規模三大發展契機，其中Metalens部分，我們與世界頂尖研究大學分拆出Myrias Optics Inc.,合作跨足Metalens領域，採直接奈米壓印(NIL)高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，兩片效能可以取代7P(塑膠鏡片)/8P，未來應用可涵蓋手機的臉面辨識及AR的WAVE GUIDE，亞光將以此先進光學技術搶占未來先機。

在與LGIT策略合作部分，賴以仁表示，結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及LGIT在車載與高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，將發揮強大供應鏈與銷售網結合高度競爭力，提供客戶優質完整的服務，藉由強項互補綜效雙贏，亞光將與LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場龐大商機。

賴以仁表示，亞光也將擴大菲律賓生產規模，積極展開新廠建設，將打造客戶最佳生產基地，滿足不同客戶各種需求；並將持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，研發先進AR/VR鏡頭與3D LiDAR光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益(包括：特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品)。

目前亞光在菲律賓有兩個廠區，主要生產瞄準器，亞光亦已啟動新廠計畫，根據亞光規劃，新廠預計於2024年底完工投產，包括車載鏡頭及充電樁組裝等業務都是考慮的範圍。