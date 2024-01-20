《光電股》亞光攜手LGIT 拓展車載、高階手機鏡頭市場

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【時報記者張漢綺台北報導】亞洲光學(3019)宣布與LGIT策略合作，亞光董事長賴以仁表示，此次策略合作將結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造整合實力，以及LGIT在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有業務優勢，攜手搶攻車載及智慧型手機鏡頭市場，據了解，亞光子公司科太光學現增案可望多數由LGIT認購，順利的話，今年上半年可以完成。

科太光電為亞光持股95%的子公司，以生產微小鏡頭為主，主力產品為車載鏡頭，亦有手機鏡頭等產品，亞光在今年1月3日代科太光電發布重訊將辦理現金增資，預計發行117萬5000股，每股發行價格147.9元，合計募集1.73億元，賴以仁在今天亞光旺年會宣布與LGIT策略合作，LG Innotek將參與科太光電現金增資案；據了解，亞光子公司科太光學現增案預期多數由LG認購，順利的話，預計今年上半年可以完成。

根據研究機構指出，車載鏡頭年產值2028年估計達到139億美元；而5G快速傳輸及AI智慧演算發展趨勢，電動車自駕程度持續提升，突顯車載鏡頭產業的未來性及重要性。

LG Innotek(LGIT)(KRX：011070)成立於1970年，為韓國第一家電子元件公司，藉由持續技術開發與製程創新全力發展世界級產品，為全球關鍵材料及元件領先企業，業務涵蓋各核心組件，適用於手機、車用、顯示器、半導體和IoT產品，並在手機鏡頭模組、顯示器、通訊用半導體基板等產品取得全球領先位置，供應高階智慧型手機及車用等市場。

由於LG Innotek為蘋果iPhone鏡頭模組主要供應商之一，亦是多家歐洲知名車廠車載鏡頭模組供應商，賴以仁表示，亞光具有多元化的光學產品設計與製造能力，持續研發先進的AR/VR鏡頭與3D LiDAR光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益(包括：特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品)，並以GMP等光學核心技術開發4~10倍連續光學變焦高階手機鏡頭，此次與LGIT策略合作，對未來發展及市場深具信心。