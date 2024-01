美國聯邦眾議院歲計委員會以壓倒性票數,通過一項包裹性稅收協議,其中包括台美避免雙重課稅。財政部官員今天對此表示,對此正面訊號的釋出,樂見其成。

美國聯邦眾議院歲計委員會通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免提案」(The Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024),此提案將「美台快速雙重稅收減免法案」(United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act)包括在其中,也就是透過修國內聯邦稅法,解決台灣及美國企業面對的雙重課稅問題。

財政部官員今天受訪時說明,這次美國聯邦眾議院歲計委員會通過包裹法案,其中包括「美台快速雙重稅收減免法案」,可說是釋出正面訊號,財政部對此樂見其成。

官員指出,「美台快速雙重稅收減免法案」未來在美國參、眾兩院都通過並送總統簽署後,為確保互惠實施,台美雙方須另商訂、洽簽國際文書,台灣也要完成「條約締結法」相關程序,以使租稅優惠生效適用。