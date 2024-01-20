外資使用金額年減8％ 陸專家：外資在華投資處於調整階段

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據大陸商務部最新公布2023年實際使用外資金額為1.13兆元人民幣、年減幅8％。中國社會科學院大學教授、國務院原副秘書長江小涓19日出席由中國人民大學重陽金融研究院舉辦的「第十屆（2024年‧春季）宏觀形勢論壇」時表示，外資在華投資處於調整階段，但外資比重受多重因素影響，對此應「理性看待、努力爭取」。

根據第一財經引述江小涓強調，大陸仍然需要通過開放獲得發展新動能。一方面擁有最完整的產業鏈和巨大的市場。但一些特別重要的生產要素難以增長，仍需要外部資源。她表示，大陸經濟穩定發展需要政策支撐，更需要改革開放的新動能。外部環境仍然提供多種機遇。

但江小涓認為，不要過多將跨國公司在華政策的調整和大陸自身的環境與外資信心完全聯繫起來，要對局面變化有正確理解。她解釋，包含家用電器、通訊設備、工程機械、LED面板、電子商務多個領域，都有國外公司感受到本土企業的強大競爭力而主動退出的案例。因此新進入的公司需要斟酌的因素更多。

江小涓指出，部分大陸國內企業現在並不缺資本。如果外資不能帶來更好的技術或海外市場，國內企業利用外資的積極性在下降。她表示，一些企業的調整可能是出於自身經營問題或戰略收縮的決定，另一些調整則是勞動密集型產業的正常轉移，不必都「解讀成我們自己的問題」。