2023年大陸十大自然災害發布 杜蘇芮颱風為害最甚

大陸《新京報》20日報導，「中國消防」微博消息，經大陸國家防災減災救災委員會各有關成員單位會商評定，2023年大陸十大自然災害，包括西藏林芝派墨公路雪崩、重慶暴雨洪澇和地質災害、陝西西安、四川金陽山洪土石流、颱風海葵、甘肅積石山規模6.2地震等天災地變，其中7月28日第5號颱風杜蘇芮，就囊括從福建登陸、到後續京津冀、東北地區暴雨洪澇等三大風災。

按災害發生時間排序如下：

一、1月17日西藏林芝派墨公路雪崩： 1月17日19時50分左右，西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫縣公路多雄拉隧道出口處（墨脫方向）雪崩，車輛人員被埋，造成28人死亡。 二、6月底7月初重慶暴雨洪澇和地質災害： 6月底至7月初，重慶遭受強降雨襲擊，引發洪澇和地質災害，造成萬州、巫山、巫溪、石柱、綦江等27個縣（區）35.8萬人不同程度受災，因災死亡失蹤25人，緊急轉移安置1.8萬人；倒塌房屋600餘間，嚴重損壞房屋700餘間，一般損壞房屋1800餘間；農作物受災面積22.8千公頃；直接經濟損失13.1億元（人民幣，下同）。 三、2023年第5號颱風杜蘇芮： 2023年第5號颱風杜蘇芮於7月28日9點55分前後以強颱風級強度登陸福建晉江沿海，是2023年登陸中國大陸最強的颱風，也是1949年以來登陸福建第二強的颱風。福建東部、浙江東部等地部分地區出現8-10級陣風，局地11-16級；福建泉州、莆田、福州共計5個國家氣象觀測站日降水量突破歷史極值。颱風造成福建、浙江、安徽、江西、廣東5省295萬人不同程度受災，緊急轉移安置26.3萬人；倒塌房屋3500餘間，嚴重損壞房屋4500餘間，一般損壞房屋1.7萬間；農作物受災面積42千公頃；直接經濟損失149.5億元。 四、7月底8月初京津冀地區暴雨洪澇災害： 7月底8月初，受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，京津冀等地遭受極端強降雨，引發嚴重暴雨洪澇、滑坡、泥石流等災害，造成北京、河北、天津551.2萬人不同程度受災，因災死亡失蹤107人，緊急轉移安置143.4萬人；倒塌房屋10.4萬間，嚴重損壞房屋45.9萬間，一般損壞房屋77.5萬間；農作物受災面積416.1千公頃；直接經濟損失1657.9億元。 五、8月初東北地區暴雨洪澇災害： 8月初，受颱風殘留雲系北上和西風槽疊加影響，東北地區多地出現強降雨，引發洪澇災害。造成黑龍江、吉林119.4萬人不同程度受災，因災死亡失蹤47人，緊急轉移安置40.4萬人；倒塌房屋1.8萬間，嚴重損壞房屋2.6萬間，一般損壞房屋7.4萬間；農作物受災面積544.1千公頃；直接經濟損失215.2億元。 六、陝西西安長安區8·11山洪土石流災害： 8月11日，陝西省西安市長安區灤鎮街道餵子坪村雞窩子組突發山洪泥石流災害，造成27人死亡失蹤。 七、四川金陽8·21山洪災害： 8月21日凌晨，四川省涼山州金陽縣受短時強降雨影響突發山洪泥石流災害，沖毀沿江高速JN1標段專案部鋼筋加工場施工人員駐地，造成52人死亡失蹤。 八、2023年第11號颱風海葵： 2023年第11號颱風海葵於9月5日5時20分和6時45分先後登陸福建東山縣和廣東饒平縣沿海。海葵環流及殘渦影響時間長，福建、廣東、廣西、江西等地有17站降水量突破9月歷史極值，有6站突破歷史極值。福建、廣東多地發生城鄉內澇、地質災害，70餘條中小河流發生超警洪水，福建木蘭溪和蘭溪發生超保洪水。颱風災害造成福建、江西、廣東三省312萬人不同程度受災，因災死亡6人，緊急轉移安置17.7萬人；倒塌房屋2600餘間，嚴重損壞房屋近2300間，一般損壞房屋5000餘間；農作物受災面積66.5千公頃；直接經濟損失166.6億元。 九、9月中旬江蘇鹽城等地風雹災害： 9月19日至20日，江蘇鹽城、宿遷等地出現強對流天氣，局地遭遇龍捲風，引發風雹災害，災害造成2萬人不同程度受災，因災死亡10人；倒塌房屋500餘間，嚴重損壞房屋1600餘間，一般損壞房屋1.2萬間；農作物受災面積1.2千公頃；直接經濟損失4.8億元。 十、甘肅積石山規模6.2地震： 12月18日23時59分，在甘肅臨夏積石山縣發生規模6.2地震，震源深度10公里，共造成甘肅、青海兩省77.2萬人不同程度受災，151人死亡，983人受傷；倒塌房屋7萬間，嚴重損壞房屋9.9萬間，一般損壞房屋25.2萬間；直接經濟損失146.12億元。