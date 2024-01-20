世新大學啦啦隊見證 臺北醫院與中華足協簽約合作

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世新大學傳播教育特色鮮明，在運動領域更連年闖出佳績，不僅用心培育跨領域專業的體育選手，也同步提升運動選手安全，由衛生福利部臺北醫院運動醫學中心提供世新選手們專屬的「綠色通道」，共同守護學生的健康安全。為支持臺北醫院，昨(19)日世新大學校長陳清河、世新啦啦隊、世新足球隊出席見證，中華民國足球協會理事長王麟祥與衛生福利部台北醫院院長鄭舜平簽訂合作備忘錄，祝賀國家隊選手在發生突發事件或緊急情況時，能夠迅速獲得醫療援助。

世新大學校長陳清河表示，世新啦啦隊在大專啦啦隊錦標賽勇奪冠軍無數次，曾創下史無前例的7連霸紀錄，此次為儀式進行開場表演，一如共同守護選手健康的期盼。世新大學足球隊在上（111）學年度UFA大專足球聯賽男一級挑戰組封王，以跨季22勝的優異表現，在本學年度隊史首度前進公開一級，同樣借助臺北醫院「綠色通道」精準治療，最好、最快速地保護了選手健康。

陳清河也預祝中華足球代表隊備戰順利，男足在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，女足在暌違已久的主場國際邀請賽上，配合臺北醫院運動醫學中心的完整照顧，都能安心全力的踢出佳績。

臺北醫院與世新大學、中華足協協會的合作，結合了運動醫學中心骨科、復健科、中醫，以及營養、運動心理等項目，且提供「綠色通道」，能即時且有效的醫療介入，給予選手最完善的全方位醫療照護，讓選手提高運動表現，健康出賽。

世新大學用心培育臺灣國際體育人才，運動代表隊設有男籃、女籃、啦啦隊、棒球隊、網球隊、羽球隊、足球隊，選手們在國內外各項賽事上努力拚搏，為校爭光。做為選手們的後盾，世新大學也積極與各方合作，媒合企業贊助、實習機會，深化體育專業和跨域傳播能力，像是體育室的「運動傳播π型人」計畫，培養體保生、一般生，賽事播報、球隊直播講解、採訪撰寫、影片後製剪接等能力，落實世新大學「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，近年成功吸引許多體壇好手加入就讀，成為擁有跨領域傳播能力的體育競技運動人才。