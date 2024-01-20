數A空間向量題目多 補教：考生解題像坐雲霄飛車

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今年學測數學A考了體內藥物殘留劑量及摸彩箱抽獎活動等題目，相當生活化，另空間向量題目也偏多。補教老師說，數學A各大題前面題目容易，但後面題目偏難，考生作答會像坐雲霄飛車，整體比去年稍難，中段考生得分會稍降。

補教老師解創智表示，今年數A題目比去年稍難，但單選、多選及選題第1題都很簡單，譬如單選第1題考藥物殘留量隨時間呈指數型衰退，就非常容易作答；而像第15題考摸彩箱抽獎獲禮券金額的期望值，這課本都有教過，拿分不拿。

不過解創智進一步說，各大題後面的題目都偏難，譬如第17題空間平面的題目就很難，考生可直接放棄，以免耽誤到其他題目的作答。他認為，考生解數A題目會像搭雲霄飛車，但預估只要錯2.5題內，都可以得到滿分15級分，因此直接放棄1、2題比較難的題目，是聰明的作法。

補教老師陳建州說，今年數A第3、5、16、17題都是比較創新的出法，考生不容易第一時間就抓到重點，需要花時間思考才能解答。此外，空間題目也偏多，像第18至20題題組題就是空間問題，占了15分。

陳建州認為，今年數A對前段考生有鑑別度，但中段考生答起來卻會顯得吃力，預估頂標、前標和去年一樣分別是11級分、9級分，而均標、後標、底標分別是6級分、4級分、3級分，比去年降1級分。