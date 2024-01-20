AI手機才是重點！蔡明彰點名5黑馬將噴發、這檔年賺3股本只是開始

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【旺得富理財網 馮恩惠】台股開年在萬七震盪，AI鏈一度熄火，昨（12）日終於收復季線，再攻萬八有望。分析師指出，AI伺服器從知識變常識，漲多拉回很正常，現在換大家搞不清楚的AI手機，將變身2024年大黑馬，看好聯發科、威剛、宜鼎等5檔，目前滲透率低，股價將衝新高，其中全新、新普皆衝破疫情高點，股價還會火山爆發。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，AI基本面看好，利多不斷，股價卻失靈，AI鏈熄火了嗎？大盤2023年強彈近3800點，各類股輪動上漲，唯有AI伺服器原地踏步，績效遙遙落後。

蔡明彰認為，新技術、新產品，多數人不知道是知識，大家都知道後變常識。在股市知識可賺大錢，常識只能賺小錢。而新技術、新產品的滲透力，與股價呈反向關係，剛開始滲透率很低，股價卻大漲創新高；滲透率提高，股價反而下跌，這個理論多數投資人沒有掌握，以致底部沒進場，頭部才套牢，比如AI伺服器。

2023年AI伺服器滲透率不到10%，2024年滲透率會大幅提高，但相關族群股價會跌。至於哪個新技術、新產品未來看好，2024年滲透率很低，最重要多數人搞不清楚狀況，這種股票肯定是2024年黑馬，答案是AI手機。

不要說一般人，專家也說不準，究竟什麼是AI手機，跟現在智慧手機有哪些不同？殺手級應用是什麼？邊緣AI才開始，未來如何發展？不知道。

以目前搭載高通驍龍8 Gen 3的小米14，搭載聯發科天璣9300的vivo X100，號稱可支援生成式AI，但消費者最在意仍是拍照、玩遊戲。生成式AI形成的文生圖、文生文尚未有具體的應用，因此AI手機一頭霧水。

蔡明彰強調，股價會往有夢最美的族群移動，到底AI手機怎麼發展？個股股價創新高會給答案。

AI手機股：全新、新普、威剛、宜鼎、聯發科等，股價將創新高

PA（功率放大器）上游磊晶的全新（2455）是第1檔AI手機突破疫情高點，指出邊緣AI需要提升PA數量及效能，也需要新一代無線通訊WiFi 7，再來電池的新普（6121）、記憶體的威剛（3260），邊緣AI解決方案的宜鼎（5289），乃至於聯發科（2454）都有機會攻過疫情高價。

聯發科生產AI手機最核心的處理器，未來創高點理所當然，但市值很大，需要時間耐心持有。AI手機及PC都需要加大記憶體容量，威剛看好2024年營運，EPS 可望較2023年4至5元，倍數成長到8元。該公司掌握記憶體價格相當精準，2023年10 至11月加大庫存，自結10月稅前EPS超過1元，已透露獲利加速。

全球市占第1的三星，2023第4季DRAM合約價，調漲10%至20%，NAND Flash漲20%至25%，表示威剛的低價庫存獲利將超過預期，這部分利多股價還沒反應。

蔡明彰強調，電池也需升級，全球手機電池模組一哥新普宛如冰山美人，平時股性冰冷，但前3季EPS 22.66元，2023年估30元，2024年可望配息 21元，殖利率逾5%，疫情期間曾創397.5元高價，如今已突破，成AI手機第2檔刷新高價黑馬。

為何新普是冰山美人，獲利好、EPS高是新普的標籤，太平穩使市場興趣缺缺。2024年AI手機及PC開始滲透率上升，新普是蘋果iPhone電池最大供應商，也是全球6大筆電品牌的鋰電池供應商，獲利有爆發潛力，一旦市場發現，新普 EPS雖很高，但會更高，股價就火山爆發了。

其實，我們生活之中就有不少邊緣AI的場景，停車場車牌辨識、自動繳費，餐廳掃QR Code點餐、機器人送餐等，未來邊緣AI應用在工廠流水線商機很大，宜鼎有整套AI解決方案，該公司不能純粹看成DRAM模組，而是邊緣AI領導公司了。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。