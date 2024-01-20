新年新氣象 挪威森林貼心、暖心、將心比心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

挪威森林旅館集團為了回饋消費者；會員制度方案全面升級 森活卡新增：白金卡、鈦金卡等級，優惠升級、福利好禮拿不完

森活休旅樂在其中讓每一位來挪威森林的旅客都能遠離城市塵囂，找到一片能讓自己停留、休憩的森林。

森活行旅自在漫遊用有溫度的服務，讓每一位來挪威森林的旅客都可以輕鬆自在，漫遊自得的旅行。

森活品味無限精彩以新鮮、養生、健康的食材提供給每一位顧客，讓每一口美味在口中精采回味。

挪威森林旅館集團為了回饋消費者；會員制度方案全面升級

森活卡新增：白金卡、鈦金卡等級，優惠升級、福利好禮拿不完

白金卡等級，會員點數累積至5,000點 可享 住宿8折、休息88折；休息另加贈30分鐘時數，館內餐飲、商品(不含菸酒)88折優惠，當日壽星直接招待$2780元房型住宿一晚。

鈦金卡等級，會員點數累積至10,000點 可享 住宿75折、休息85折；休息另加贈30分鐘時數，館內餐飲、商品(不含菸酒)88折優惠，當日壽星直接招待$4580元房型住宿一晚。

以上休息/住宿優惠內容於挪威森林旅館集團旗下各館不分房型、平假日皆可使用(中、西情人節，跨年除外)每消費$100元即贈送3點紅利點數；達成會員升級後可享一年的優惠福利。