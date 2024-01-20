去年第2季待售新成屋創新高！6都新北最多 內政部盤點2原因

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【中時 黃婉婷】內政部今日公布最新統計數據，2023年第2季全國待售新成屋總量增逾9萬宅，6都季增以新北市743宅最多、台北市16宅最少，推測除了過去推案逐漸完工所致，也可能與內政部、財政部、央行跨部會管制炒房作為，造成2023年第1季與第2季交易量減少，待售新成屋增加。

全國待售新成屋自2022年第1季逐季攀升，2023年第2季增至9萬462宅，為統計以來新高。內政部表示，全國待售新成屋於2020年下半年至2021年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，自2022年起呈現上升趨勢，2023年第1季8萬7957宅，第2季9萬462宅，再創新高，較上季增加2505宅，較上年同季增加1萬3008宅。

細看6都數據，2023年第2季待售新成屋宅數，以新北市1萬8241宅最多、台北市3,715宅最少；與上季相較亦以新北市季增加743宅最多、臺北市增加16宅最少。新北市主要集中板橋區、新莊區、淡水區及三重區，皆超過1600宅；臺北市依序為中正區、大同區、內湖區、中山區與大安區，皆超過400宅。

桃園市1萬4934宅，主要集中龜山區、中壢區與桃園區，皆超過2500宅；臺中市1萬4583宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區，皆超過1000宅；臺南市7883宅，主要集中於安南區、永康區與善化區，皆超過750宅；高雄市9755宅，主要集中於鳳山區、楠梓區與三民區，皆超過1300宅。

另外，內政部今也公布「112年上半年低度使用（用電）住宅及待售新成屋統計」，本期全國低度使用住宅宅數為85萬1,317宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.33％，較2022年下半年增加0.56個百分點，較2022年上半年減少0.19個百分點。

以縣市別觀察，此期低度使用住宅中，以台北市7.15％最低、新竹市7.51％次低；金門縣17.40％最高、宜蘭縣15.61％次高。 6直轄市與新竹縣市本期低度使用住宅比率相對較低，與上期相較，新北市低度使用住宅宅數增加1萬50宅最多，其次為高雄市的9930宅，與上年同期相較，僅高雄市低度使用住宅宅數與比率增加。

內政部指出，除連江縣外，其餘縣市均較上期增加。由變動趨勢觀察，自2009年統計以來，全國低度使用住宅比率近2年雖略有波動，但長期仍呈現緩降趨勢。